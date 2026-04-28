Para que suas roupas durem mais, técnicos dizem: use este ciclo de lavagem

Ajuste simples na máquina pode reduzir o desgaste dos tecidos, preservar as cores e evitar que as peças pareçam velhas antes da hora

Layne Brito - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Muita gente só percebe que está lavando roupa do jeito errado quando a peça favorita começa a dar sinais de desgaste. A camiseta perde a cor, a calça fica com aparência cansada, o tecido endurece e aquela roupa que parecia nova passa a ter cara de antiga em pouco tempo.

Na correria da rotina, é comum colocar tudo na máquina, escolher um programa qualquer e deixar o eletrodoméstico fazer o resto.

O problema é que nem sempre o ciclo mais longo, pesado ou intenso é o melhor para as roupas do dia a dia.

Na verdade, alguns hábitos aparentemente inofensivos podem acelerar o desbotamento, desgastar as fibras e reduzir a durabilidade das peças.

Por isso, antes de culpar apenas o sabão, a qualidade do tecido ou a frequência de uso, vale prestar atenção a um detalhe simples no painel da lavadora.

O ciclo que ajuda a preservar as roupas

Para roupas com sujeira leve ou moderada, o mais indicado costuma ser o ciclo curto, delicado ou de lavagem rápida, de preferência com água fria.

Esse tipo de programa reduz o tempo de agitação das peças dentro da máquina e diminui o atrito entre os tecidos.

Com menos atrito, as fibras sofrem menos desgaste.

Além disso, a água fria ajuda a preservar melhor as cores, evitando que algumas peças desbotem ou transfiram tinta para outras roupas.

Esse cuidado é especialmente útil para camisetas, blusas, calças leves, roupas coloridas e peças usadas no dia a dia, que não estão muito sujas e não precisam de uma lavagem pesada.

Quando o ciclo curto não é suficiente

Apesar da vantagem, nem tudo deve ser lavado dessa forma.

Toalhas, roupas de cama, panos de limpeza, peças muito suadas, roupas íntimas e tecidos com sujeira pesada podem exigir ciclos mais completos, conforme a etiqueta da peça e o manual da máquina.

Também é importante não exagerar na quantidade de sabão, separar roupas claras e escuras, evitar sobrecarregar o tambor e fechar zíperes antes da lavagem.

No fim, fazer as roupas durarem mais não depende apenas de bons produtos.

A escolha do ciclo certo pode ser o detalhe que separa uma peça conservada por muito tempo de outra que perde a aparência nova rápido demais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!