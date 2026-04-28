Para que suas roupas durem mais, técnicos dizem: use este ciclo de lavagem
Ajuste simples na máquina pode reduzir o desgaste dos tecidos, preservar as cores e evitar que as peças pareçam velhas antes da hora
Muita gente só percebe que está lavando roupa do jeito errado quando a peça favorita começa a dar sinais de desgaste. A camiseta perde a cor, a calça fica com aparência cansada, o tecido endurece e aquela roupa que parecia nova passa a ter cara de antiga em pouco tempo.
Na correria da rotina, é comum colocar tudo na máquina, escolher um programa qualquer e deixar o eletrodoméstico fazer o resto.
O problema é que nem sempre o ciclo mais longo, pesado ou intenso é o melhor para as roupas do dia a dia.
- Caixas eletrônicos: por que imprimir recibos não é recomendado e pode colocar suas informações em risco
- Novo salário mínimo de R$ 1.921,72 para essa categoria foi aprovado e já está em vigor no Brasil
- Banco Central faz alerta sobre moeda de 50 centavos com erro raro que pode valer muito dinheiro e você pode ter na sua carteira
Na verdade, alguns hábitos aparentemente inofensivos podem acelerar o desbotamento, desgastar as fibras e reduzir a durabilidade das peças.
Por isso, antes de culpar apenas o sabão, a qualidade do tecido ou a frequência de uso, vale prestar atenção a um detalhe simples no painel da lavadora.
O ciclo que ajuda a preservar as roupas
Para roupas com sujeira leve ou moderada, o mais indicado costuma ser o ciclo curto, delicado ou de lavagem rápida, de preferência com água fria.
Esse tipo de programa reduz o tempo de agitação das peças dentro da máquina e diminui o atrito entre os tecidos.
Com menos atrito, as fibras sofrem menos desgaste.
Além disso, a água fria ajuda a preservar melhor as cores, evitando que algumas peças desbotem ou transfiram tinta para outras roupas.
Esse cuidado é especialmente útil para camisetas, blusas, calças leves, roupas coloridas e peças usadas no dia a dia, que não estão muito sujas e não precisam de uma lavagem pesada.
Quando o ciclo curto não é suficiente
Apesar da vantagem, nem tudo deve ser lavado dessa forma.
Toalhas, roupas de cama, panos de limpeza, peças muito suadas, roupas íntimas e tecidos com sujeira pesada podem exigir ciclos mais completos, conforme a etiqueta da peça e o manual da máquina.
Também é importante não exagerar na quantidade de sabão, separar roupas claras e escuras, evitar sobrecarregar o tambor e fechar zíperes antes da lavagem.
No fim, fazer as roupas durarem mais não depende apenas de bons produtos.
A escolha do ciclo certo pode ser o detalhe que separa uma peça conservada por muito tempo de outra que perde a aparência nova rápido demais.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!