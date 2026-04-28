Prefeitura de Anápolis abre vagas para curso gratuito de informática básica

Capacitação é destinada à comunidade e terá duas turmas presenciais

Pedro Ribeiro - 28 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis abriu as inscrições para um curso gratuito de informática básica voltado à população a partir de 14 anos.

Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas, divididas em duas turmas de 15 alunos cada.

As aulas serão realizadas no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), instalado no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITEC), com encontros às terças e quintas-feiras.

Os participantes poderão escolher entre dois horários disponíveis: das 16h30 às 18h10 ou das 18h30 às 20h10.

As inscrições ocorrerão presencialmente nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30), das 8h às 13h, no próprio Polo UAB, localizado na Avenida Professora Zenaide Roriz, ao lado do Jardim Botânico.

Para garantir a vaga, é necessário apresentar os documentos originais de RG e CPF no momento da inscrição.

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