4 plantas que ajudam a afastar cobras e insetos da sua casa de forma natural

Algumas espécies populares podem ajudar a deixar o ambiente menos atrativo, mas o resultado depende de outros cuidados

Layne Brito - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem mora em casa, chácara ou em regiões próximas a terrenos baldios sabe que o quintal pode esconder mais surpresas do que parece. Às vezes, basta uma área com mato alto, restos de madeira, folhas acumuladas ou pouca movimentação para que pequenos visitantes comecem a aparecer.

O problema é que, quando isso envolve insetos em excesso ou até animais peçonhentos, o cuidado com o espaço deixa de ser apenas uma questão de estética.

Um jardim bonito também precisa ser pensado como parte da segurança da casa.

É nesse cenário que algumas plantas ganharam fama entre quem busca alternativas naturais para tornar o ambiente menos atrativo.

Embora elas não substituam limpeza, manutenção e prevenção adequada, certas espécies podem contribuir por causa do aroma forte e da forma como interferem na presença de insetos.

Plantas que podem ajudar na proteção da casa

A citronela é uma das mais conhecidas quando o assunto é afastar mosquitos.

O cheiro marcante da planta costuma incomodar alguns insetos e, por isso, ela é muito usada em jardins, varandas e áreas próximas a portas e janelas.

Outra opção é o cravo-de-defunto, planta de flores chamativas que também libera um odor característico.

Além de decorar o quintal, ela pode ajudar a reduzir a presença de alguns insetos e é bastante usada em hortas e canteiros.

O manjericão também entra na lista. Muito comum na cozinha, ele possui aroma intenso e pode ser cultivado em vasos perto de janelas, áreas gourmet e corredores externos.

Já a hortelã, além de fácil de cuidar, tem cheiro forte e pode ajudar a deixar determinados cantos menos convidativos para insetos.

O que realmente faz diferença no quintal

Apesar da fama dessas plantas, é importante entender que elas funcionam como apoio, não como solução garantida.

Para evitar cobras, o principal cuidado continua sendo manter o terreno limpo, sem entulho, lixo, mato alto ou locais que sirvam de abrigo.

Também é essencial evitar a presença de roedores, já que eles podem atrair serpentes em busca de alimento.

Por isso, restos de comida, ração exposta e acúmulo de materiais devem ser eliminados.

Caso uma cobra apareça, o ideal é não tentar capturar ou matar o animal.

A recomendação mais segura é manter distância, afastar crianças e pets, e acionar o Corpo de Bombeiros ou órgão ambiental responsável.

No fim, as plantas podem ser boas aliadas para deixar a casa mais agradável e o quintal mais protegido.

Mas o segredo está na combinação entre jardim bem cuidado, limpeza frequente e atenção aos sinais do ambiente.

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