Custa R$ 1 bilhão e ninguém mora: a cidade com 732 castelos abandonados que está apodrecendo e virou cenário fantasma

Centenas de castelos foram erguidos com promessa de exclusividade, mas hoje formam um cenário silencioso

Gabriel Dias - 30 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Fearless & Far)

Imagine fileiras e fileiras de construções idênticas, com torres pontiagudas, telhados em estilo mansarda e fachadas ornamentadas, tudo encravado em um vale verde e silencioso, cercado por florestas de pinheiros e fontes termais.

À primeira vista, a cena parece saída de um filme de fantasia ou de um parque temático. Mas não há visitantes, não há moradores — apenas o vento cruzando centenas de estruturas vazias.

A região ao redor, no noroeste da Turquia, já era conhecida antes dessa paisagem surreal.

A vizinha Mudurnu, com suas mansões otomanas em preto e branco, é candidata a Patrimônio Mundial da UNESCO e integra o movimento internacional Cittaslow, dedicado à preservação e à sustentabilidade.

O contraste entre a tradição da cidade e o que surgiu no vale ao lado não poderia ser mais gritante.

O local se chama Burj Al Babas — um empreendimento residencial de luxo desenvolvido pelo Sarot Group, dos irmãos Yerdelen, empresários da construção civil de Istambul.

O projeto previa 732 vilas de três andares, todas praticamente idênticas, com elementos de arquitetura gótica inspirados na Torre de Gálata e na Torre da Donzela.

A inspiração também incluía os châteaux do Vale do Loire, na França, e o investimento total foi estimado em US$ 200 milhões.

Cada vila custava até US$ 530 mil, e o complexo incluiria shopping center, mesquita, cinema, centro esportivo e banho turco. O público-alvo eram compradores ricos dos países do Golfo, especialmente do Kuwait.

As obras começaram em 2014 e, inicialmente, cerca de 350 vilas foram vendidas antecipadamente a investidores do Golfo.

Porém, a instabilidade política na Turquia e a desvalorização da lira, somadas à queda nos preços do petróleo, enfraqueceram o poder de compra dos investidores.

A construção parou após a declaração de falência, com uma dívida acumulada de US$ 27 milhões. Das 732 vilas planejadas, 587 ficaram semiconstruídas — nenhuma foi concluída.

Hoje, Burj Al Babas é uma das cidades fantasmas mais impressionantes do mundo. Em desdobramento recente, promotores turcos pediram 885 anos de prisão para os 13 envolvidos no projeto, acusados de fraude de US$ 67 milhões.

O que deveria ser um refúgio exclusivo tornou-se um símbolo global de ambição descontrolada.

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