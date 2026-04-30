Não coloque de jeito nenhum: 6 coisas que estragam a máquina de lavar e podem dar prejuízo sem você perceber

Alguns itens parecem inofensivos na hora da lavagem, mas podem danificar peças internas e reduzir a vida útil da lavadora

Layne Brito - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

A máquina de lavar se tornou uma das maiores aliadas da rotina doméstica. Basta separar as peças, escolher o ciclo e esperar que o trabalho pesado seja feito em poucos minutos.

Por isso, muita gente acaba usando o eletrodoméstico como solução para quase tudo que precisa de limpeza.

O problema é que essa praticidade pode esconder um erro caro.

Alguns itens, quando colocados no tambor sem o devido cuidado, não apenas saem danificados, como também podem comprometer o funcionamento da própria lavadora.

Em muitos casos, o prejuízo aparece aos poucos: barulhos estranhos, mau cheiro, entupimentos, trepidações fortes e desgaste de peças internas.

Por isso, antes de colocar qualquer coisa para bater, vale prestar atenção ao que realmente pode ir para dentro da máquina.

6 coisas que podem estragar a máquina de lavar

1.Moedas, chaves e objetos esquecidos nos bolsos

Esse é um dos erros mais comuns.

Moedas, grampos, chaves, parafusos e outros objetos pequenos podem bater no tambor, riscar partes internas, travar mecanismos e até entupir filtros.

Antes de lavar qualquer roupa, o ideal é sempre conferir bolsos, capuzes e compartimentos escondidos.

2.Tapetes pesados ou com base emborrachada

Tapetes muito grandes, pesados ou com borracha na parte inferior podem desequilibrar a máquina durante a centrifugação.

Além disso, a borracha pode se soltar, esfarelar e acumular resíduos no equipamento.

Se o tapete ficar muito encharcado, o peso também pode forçar o motor e prejudicar o funcionamento da lavadora.

3.Roupas e panos cheios de pelos de animais

Cobertores, caminhas, panos e roupas de pets com excesso de pelo podem causar entupimentos.

Os fios se acumulam no filtro, no tambor e na tubulação, dificultando a drenagem da água.

O mais indicado é remover o excesso de pelos antes da lavagem, usando escova, rolo adesivo ou aspirador.

4.Peças com pedrarias, paetês ou partes metálicas soltas

Roupas com aplicações delicadas podem soltar pedras, argolas, correntes e enfeites durante o ciclo.

Além de estragar a peça, esses elementos podem arranhar o tambor e se prender em partes internas.

Nesses casos, o melhor é lavar à mão ou usar saquinhos próprios, quando a etiqueta permitir.

5.Tênis muito pesados ou inadequados para lavagem

Nem todo tênis deve ir para a máquina. Modelos pesados, com partes coladas, couro, camurça ou solado muito rígido podem danificar tanto o calçado quanto a lavadora.

Quando a lavagem for permitida, o ideal é retirar cadarços e palmilhas, usar ciclo delicado e proteger os pares dentro de saco próprio.

6.Edredons, almofadas e peças grandes acima da capacidade

Colocar itens muito volumosos na máquina pode parecer uma forma de economizar, mas o excesso de peso prejudica a lavagem, dificulta a centrifugação e força o equipamento.

Edredons grandes, cobertores pesados e almofadas devem respeitar a capacidade indicada pelo fabricante. Caso contrário, o barato pode sair caro.

O cuidado simples que evita prejuízo

Antes de lavar qualquer item diferente, vale conferir duas informações: a etiqueta da peça e o manual da lavadora.

Elas indicam se o material pode ser lavado na máquina, qual ciclo usar e qual limite de peso deve ser respeitado.

Também é importante limpar o filtro com frequência, evitar excesso de sabão e não sobrecarregar o tambor.

Pequenos cuidados na rotina ajudam a aumentar a vida útil do eletrodoméstico e evitam gastos inesperados com manutenção.

No fim, a máquina de lavar até aguenta muito trabalho, mas não foi feita para receber qualquer coisa.

Saber o que não colocar nela é uma forma simples de proteger o aparelho e evitar um prejuízo que poderia ser facilmente evitado.

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