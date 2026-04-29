Pagamento em maio: veja quando o 5º dia útil do mês vai cair

Feriado do Dia do Trabalhador muda a contagem dos dias úteis e altera a data limite para pagamento dos salários

Gabriel Yuri Souto - 29 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Com a chegada de um novo mês, uma dúvida comum volta a aparecer entre trabalhadores de todo o Brasil: afinal, quando o salário vai cair na conta? Em maio, essa pergunta ganha ainda mais força por causa do feriado logo no primeiro dia do mês.

Como o Dia do Trabalhador é celebrado em 1º de maio, muita gente imagina que o pagamento pode atrasar ou até adiantar. No entanto, a resposta depende de uma regra específica da legislação trabalhista que nem todo mundo conhece.

E é justamente esse detalhe que define quando o dinheiro deve estar disponível na conta.

O que diz a lei sobre o pagamento do salário

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregador deve pagar o salário mensal até, no máximo, o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Essa regra está prevista no artigo 459 da legislação, que estabelece esse prazo como limite para o pagamento.

Ou seja, a empresa não pode ultrapassar essa data.

Como funciona a contagem dos dias úteis

Apesar de parecer simples, a contagem dos dias úteis segue critérios específicos.

Segundo a norma, entram na conta:

Sábados

Dias de segunda a sexta

Por outro lado, ficam de fora:

Domingos

Feriados (nacionais, estaduais ou municipais)

Esse detalhe faz toda a diferença, principalmente quando o mês começa com feriado, como acontece em maio.

Quando cai o 5º dia útil de maio de 2026

Em 2026, o mês de maio começa com o feriado do Dia do Trabalhador, que cai em uma sexta-feira.

Por isso, a contagem dos dias úteis começa apenas no dia seguinte.

Veja como fica:

01/05 (sexta-feira): feriado — não conta

02/05 (sábado): 1º dia útil

03/05 (domingo): não conta

04/05 (segunda): 2º dia útil

05/05 (terça): 3º dia útil

06/05 (quarta): 4º dia útil

07/05 (quinta): 5º dia útil

Ou seja, o salário deve ser pago até o dia 7 de maio de 2026.

O que acontece se a empresa atrasar

Caso o pagamento não aconteça até o quinto dia útil, a empresa pode sofrer penalidades.

Além disso, o trabalhador pode buscar seus direitos, já que o atraso configura descumprimento da legislação trabalhista.

Por isso, entender essa regra ajuda a evitar dúvidas e garante mais segurança no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!