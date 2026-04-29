Pagamento em maio: veja quando o 5º dia útil do mês vai cair
Feriado do Dia do Trabalhador muda a contagem dos dias úteis e altera a data limite para pagamento dos salários
Com a chegada de um novo mês, uma dúvida comum volta a aparecer entre trabalhadores de todo o Brasil: afinal, quando o salário vai cair na conta? Em maio, essa pergunta ganha ainda mais força por causa do feriado logo no primeiro dia do mês.
Como o Dia do Trabalhador é celebrado em 1º de maio, muita gente imagina que o pagamento pode atrasar ou até adiantar. No entanto, a resposta depende de uma regra específica da legislação trabalhista que nem todo mundo conhece.
E é justamente esse detalhe que define quando o dinheiro deve estar disponível na conta.
O que diz a lei sobre o pagamento do salário
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregador deve pagar o salário mensal até, no máximo, o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
Essa regra está prevista no artigo 459 da legislação, que estabelece esse prazo como limite para o pagamento.
Ou seja, a empresa não pode ultrapassar essa data.
Como funciona a contagem dos dias úteis
Apesar de parecer simples, a contagem dos dias úteis segue critérios específicos.
Segundo a norma, entram na conta:
- Sábados
- Dias de segunda a sexta
Por outro lado, ficam de fora:
- Domingos
- Feriados (nacionais, estaduais ou municipais)
Esse detalhe faz toda a diferença, principalmente quando o mês começa com feriado, como acontece em maio.
Quando cai o 5º dia útil de maio de 2026
Em 2026, o mês de maio começa com o feriado do Dia do Trabalhador, que cai em uma sexta-feira.
Por isso, a contagem dos dias úteis começa apenas no dia seguinte.
Veja como fica:
- 01/05 (sexta-feira): feriado — não conta
- 02/05 (sábado): 1º dia útil
- 03/05 (domingo): não conta
- 04/05 (segunda): 2º dia útil
- 05/05 (terça): 3º dia útil
- 06/05 (quarta): 4º dia útil
- 07/05 (quinta): 5º dia útil
Ou seja, o salário deve ser pago até o dia 7 de maio de 2026.
O que acontece se a empresa atrasar
Caso o pagamento não aconteça até o quinto dia útil, a empresa pode sofrer penalidades.
Além disso, o trabalhador pode buscar seus direitos, já que o atraso configura descumprimento da legislação trabalhista.
Por isso, entender essa regra ajuda a evitar dúvidas e garante mais segurança no dia a dia.
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