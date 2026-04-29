Tônico clareador natural: misturinha para clarear o cabelo sem gastar com produtos caros
Receita caseira com ingredientes simples promete iluminar os fios de forma natural e sem química agressiva
Quem nunca quis dar uma iluminada no cabelo sem precisar gastar com salão ou produtos caros? A busca por alternativas mais naturais tem crescido — principalmente entre quem quer evitar química pesada nos fios.
E o mais curioso é que, muitas vezes, a solução pode estar dentro da própria cozinha. Com ingredientes simples e acessíveis, já dá para criar misturas que ajudam a realçar o tom do cabelo de forma gradual.
Uma dessas receitas chamou atenção nas redes sociais após ser compartilhada por Aline Bezerra (@alinebezerr4), criadora de conteúdo digital, que mostrou como preparar um tônico clareador natural em casa.
Como funciona o tônico clareador natural
A proposta da mistura é simples: usar ingredientes com propriedades que ajudam a clarear levemente os fios quando expostos ao sol.
Entre eles, a camomila é conhecida por seu efeito iluminador, enquanto a casca de cebola pode intensificar tons mais dourados. Já o leite ajuda a suavizar a aplicação e hidratar o cabelo durante o processo.
Segundo Aline Bezerra, o uso contínuo pode trazer um efeito mais visível ao longo do tempo.
Ingredientes usados na misturinha
Para preparar o tônico clareador natural, você vai precisar de:
- 100 ml de água
- 100 ml de leite
- Cascas de cebola (quanto mais alaranjadas, melhor)
- Camomila (flor ou sachê, podendo usar dois)
- Como preparar e aplicar no cabelo
O preparo é rápido e prático.
Primeiro, leve todos os ingredientes ao fogo e deixe ferver. Depois, aguarde esfriar completamente e coe a mistura. Em seguida, coloque o líquido em um borrifador para facilitar a aplicação.
Na hora de usar, basta borrifar no cabelo e deixar agir, preferencialmente com exposição ao sol, o que potencializa o efeito clareador.
Quanto tempo dura a mistura
Outro ponto importante envolve a conservação.
A receita pode ser armazenada na geladeira por até 7 dias. Após esse período, o ideal é preparar uma nova mistura para garantir a eficácia.
Atenção ao usar receitas caseiras
Apesar de ser uma alternativa natural, é importante lembrar que cada cabelo reage de forma diferente.
Por isso, antes de aplicar em todo o cabelo, o ideal é testar em uma pequena mecha. Além disso, evitar o uso excessivo ajuda a prevenir ressecamento.
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