Genial/Quaest mostra que 71% dos eleitores defendem que Caiado eleja sucessor em Goiás

Pesquisa aponta o ex-governador como principal cabo eleitoral do país

Lara Duarte - 30 de abril de 2026

Ronaldo Caiado é pré-candidato à presidência pelo PSD. (Foto: Divulgação)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), aparece como o principal cabo eleitoral do país, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30). O levantamento mostra que 71% dos eleitores goianos defendem que ele tem mérito para eleger seu sucessor no estado.

O índice coloca Caiado em posição isolada no cenário nacional, já que nenhum outro governador ou ex-governador recente alcança patamar semelhante. Ele deixou o cargo em 31 de março, com aprovação de 84%, a mais alta do país.

A pesquisa ouviu eleitores nos dez maiores estados brasileiros e repetiu o questionamento sobre a influência de governadores na escolha de seus sucessores. Em Goiás, além dos 71% favoráveis, apenas 21% consideram que Caiado não deve eleger um aliado.

O apoio ao ex-governador atravessa diferentes correntes políticas. Entre eleitores que se identificam como lulistas, 67% defendem que ele faça o sucessor. Entre os de esquerda, o percentual é de 55%. Já entre independentes, o índice chega a 67%, sobe para 75% entre bolsonaristas e alcança 84% entre eleitores da direita não bolsonarista.

Em comparação com outros estados, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece com 64% de apoio à sucessão, enquanto Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais, registra 42%. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) tem 39%.

Em Goiás, o atual governador Daniel Vilela (MDB), apoiado por Caiado, lidera a disputa pela reeleição com 33% das intenções de voto. Ele tem vantagem de 12 pontos sobre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que aparece com 21%. Apesar disso, 58% dos entrevistados ainda não sabem que Vilela é o nome apoiado por Caiado.

Os dados reforçam o peso político do ex-governador na eleição estadual e indicam potencial de crescimento para a candidatura de Vilela à medida que a associação entre os dois se torne mais conhecida.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril, com 1.104 entrevistas presenciais. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-00211/2026.

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