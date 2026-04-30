Dormir no emprego conta como hora extra? Veja o que diz as regras para domésticas que residem no trabalho

O silêncio do dormitório esconde detalhes contratuais que podem gerar cobranças futuras inesperadas

Magno Oliver - 30 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A modalidade de trabalho doméstico em que o profissional reside no emprego gera dúvidas recorrentes sobre o que configura, de fato, tempo trabalhado.

De acordo com a Lei Complementar 150/2015, o simples fato de a empregada dormir no local de trabalho não gera direito automático a horas extras ou adicional de prontidão.

Para que o período de repouso seja remunerado, é necessário que a funcionária esteja efetivamente à disposição do empregador ou seja acionada para realizar tarefas fora de sua jornada regular.

Jornada e acionamentos noturnos

A jornada padrão para quem dorme no emprego permanece limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se a trabalhadora for solicitada durante a noite, esse tempo deve ser registrado e pago como hora extra, com acréscimo mínimo de 50%.

Além disso, acionamentos feitos entre as 22h e as 5h garantem o direito ao adicional noturno de 20%, calculado sobre o valor da hora extra.

O registro de ponto é obrigatório e essencial para que ambas as partes comprovem os horários de início e término do descanso.

Jurisprudência e condições de moradia

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reforça que o tempo em que a empregada está em seu quarto, livre de obrigações, não conta como jornada.

O empregador não pode descontar valores referentes a moradia ou alimentação, a menos que isso tenha sido explicitamente acordado em contrato e respeite os limites legais.

A ausência de controle de jornada pelo patrão pode levar à presunção de que o tempo de prontidão existiu, aumentando o risco de condenações judiciais.

A clareza no contrato de trabalho é o principal pilar para evitar conflitos. Estabelecer horários rígidos de descanso e garantir a privacidade da funcionária em seu dormitório são medidas que protegem tanto o direito ao repouso da doméstica quanto a segurança jurídica do empregador.

Sem a prova documental do ponto, a justiça tende a favorecer a alegação de sobrejornada.

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