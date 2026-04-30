Policiais de Goiás podem ter CNH gratuita após aprovação de projeto na Alego

Texto defende que mudança corrige distorções administrativas e garante maior segurança jurídica para quem atua em deslocamentos oficiais

Davi Galvão - 30 de abril de 2026

Agente da Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PC)

Policiais penais, civis e integrantes da polícia científica em Goiás estão um passo mais perto de não terem de pagar pela obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 97/25, que desonera esses profissionais do custo da taxa quando o documento for essencial ao serviço público.

A proposta altera o Código Tributário Estadual para garantir que servidores em funções de campo não arquem com despesas de habilitação utilizadas estritamente no trabalho.

O benefício contempla atividades como a condução de viaturas, escoltas, diligências e perícias externas.

Segundo o autor da matéria e presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto (UB), a exigência da CNH nesses contextos é uma ferramenta de trabalho indispensável.

O parlamentar argumenta que o custo da CNH não deve ser um ônus financeiro ao servidor que atua na ponta do serviço público. A medida também visa estimular a regularização documental e aumentar a eficiência operacional das forças de segurança.

A justificativa do projeto reforça que a iniciativa busca o reconhecimento das particularidades das carreiras de segurança, sem configurar privilégio indevido.

O texto defende que a mudança corrige distorções administrativas e garante maior segurança jurídica para quem atua em deslocamentos oficiais.

Após o aval inicial dos deputados, a matéria segue para uma segunda rodada de votação no Plenário antes de ser encaminhada para a sanção governamental.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!