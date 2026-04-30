Estudantes se manifestam em frente a colégio de Aparecida de Goiânia para denunciar assédios de professor

Movimento apontou presença de 300 alunos, e perfil online chegou a ser criado para reunir relatos

Natália Sezil - 30 de abril de 2026

Estudantes se manifestam contra professor no Colégio Estadual Dom Pedro I, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Google Street View e Reprodução/UBES)

Diversos estudantes se reuniram em frente ao Colégio Estadual Dom Pedro I, localizado no Centro de Aparecida de Goiânia, para se manifestar contra um professor que estaria cometendo assédio contra alunas.

O ato aconteceu na noite desta quarta-feira (29). Segundo a União Brasileira das/dos Estudantes Secundaristas (UBES), cerca de 300 alunos se mobilizaram.

Eles pediam por respeito, segurança e por “um ambiente escolar livre de violências”. A situação veio à tona após os próprios estudantes criarem um perfil no Instagram denunciando o professor, que não foi identificado.

Nas postagens, alunas relatam que o profissional fazia comentários sobre os corpos delas, comentava sobre as roupas que usavam e tentava manter contato físico.

Um dos estudantes relatou que “uma vez as meninas precisaram trocar de roupa para o desfile, ele queria que trocassem de roupa na casa dele”.

Uma segunda denunciou que, em uma situação em que foi tirar o casaco, ouviu do professor: “ei, mocinha, quando você for tirar a blusa de frio, pede pra alguém segurar a sua debaixo, porque isso deixa os homens tentados”. Ela detalha: “a minha blusa nem sequer subiu”.

De acordo com as publicações, a situação é antiga e nunca foi resolvida pelos gestores do colégio. Um dos compartilhamentos chega a apontar que a justificativa dada pela unidade era de que o profissional tinha “doenças crônicas e psicológicas”, por isso não seria demitido.

Posicionamento da Secretaria de Educação

Na quarta-feira, a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) informou que recebeu as denúncias e que iniciou procedimentos internos de apuração.

O professor solicitou o afastamento da unidade, mas ainda não se sabe se ele será transferido para outra instituição.

O Portal 6 procurou a pasta nesta quinta-feira (30) para atualizar a situação. Em resposta, a Seduc afirmou que a unidade escolar já havia adotado providências anteriormente, diante de uma primeira denúncia.

Disse que a situação funcional do servidor segue em análise e será definida a partir da conclusão dos procedimentos administrativos.

Compartilhou, ainda, que encaminhará equipes do programa “Ouvir e Acolher” à unidade, com profissionais especializados para a escuta dos estudantes, e reforçou que “não compactua com qualquer conduta inadequada no ambiente escolar”.

Confira a nota na íntegra:

Em atenção à solicitação de informações sobre denúncias relativas a ocorrência no Colégio Estadual Dom Pedro I, em Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) esclarece: – A Secretaria da Educação informa que recebeu, na manhã de quarta-feira (29/04), denúncias relacionadas a fatos supostamente ocorridos no Colégio Estadual Dom Pedro I, em Aparecida de Goiânia, e que, de imediato, iniciou os procedimentos internos de apuração, conforme os protocolos estabelecidos para a rede pública estadual de ensino; – A Seduc/GO esclarece que a unidade escolar já havia adotado providências anteriormente, após o recebimento de uma primeira denúncia e a realização de reunião com os responsáveis. À época, foram aplicadas medidas administrativas cabíveis, incluindo reprimenda ao servidor, com o devido encaminhamento do caso à Coordenação Regional de Educação (CRE). Todos os procedimentos são conduzidos com rigor e sob sigilo, em conformidade com a legislação vigente; – Na manhã da quarta-feira, antes mesmo da conclusão das diligências iniciais, o professor envolvido solicitou afastamento de suas atividades na unidade escolar. A Secretaria informa que a situação funcional do servidor segue em análise e será definida a partir da conclusão dos procedimentos administrativos; – Como medida de acolhimento e cuidado com a comunidade escolar, a Seduc/GO encaminhará equipes do programa “Ouvir e Acolher” à unidade, com a presença de profissionais especializados para a escuta ativa dos estudantes e a realização de rodas de conversa; – A Secretaria reforça que não compactua com qualquer conduta inadequada no ambiente escolar e que todas as denúncias são tratadas com a máxima seriedade e responsabilidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!