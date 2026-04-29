Comissão do Senado dá início a sabatina de Messias para vaga no STF

Além de passar pelo crivo da comissão, composta por 27 membros, Messias precisa conquistar 41 votos entre 81 senadores

Folhapress - 29 de abril de 2026

Advogado-geral da União, Jorge Messias. (Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil)

CAROLINA LINHARES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado deu início, na manhã desta quarta-feira (29), à sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula (PT) a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Diante de incerteza no placar e previsões apertadas, o Palácio do Planalto intensificou a negociação de cargos e emendas com senadores na reta final do processo, que teve início em novembro e gerou uma crise com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Além de passar pelo crivo da comissão, composta por 27 membros, Messias precisa conquistar 41 votos entre 81 senadores, em deliberação secreta que deve ocorrer no plenário ainda nesta quarta, após a sabatina. As últimas arguições de indicados ao STF duraram entre 7 horas e 11 horas.

Neste mês, líderes do Senado promoveram trocas na composição na CCJ para ajudar Messias com a entrada de cinco nomes mais alinhados ao governo. Destacam-se o ingresso do ex-ministro Renan Filho (MDB-AL) no lugar de Sergio Moro (PL-PR) e de Ana Paula Lobato (PSB-MA) no lugar de Angelo Coronel (PSD-BA).

Entre os atuais ministros do STF, a sabatina mais longa foi a de Edson Fachin, em 2015, que durou 12h39. A mais curta foi de Cármen Lúcia, em 2006, de 2h11. Já os placares mais apertados, com 47 votos a favor, foram de Flávio Dino e André Mendonça.

Antes da sabatina, Messias se apresentou pessoalmente a mais de 75 senadores, mas não foi recebido formalmente por Alcolumbre, o que era visto pelo governo como um gesto importante do presidente do Senado para destravar o apoio do grupo de congressistas ligados a ele e, assim, garantir a aprovação.

Sem essa sinalização, o resultado deve ser definido por uma margem pequena de votos. Como revelou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Messias e Alcolumbre tiveram apenas uma conversa breve e informal durante um evento na casa do ministro Cristiano Zanin. Na ocasião, o AGU pediu apoio, mas o senador não se comprometeu.

Contrariado com a escolha de Lula por Messias e não pelo senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), Alcolumbre chegou a trabalhar pela rejeição do indicado. Nos últimos cinco meses, a articulação governista e a reaproximação a passos lentos entre os chefes do Executivo e do Legislativo amenizaram a situação.

Nas conversas com senadores e agora na sabatina, o objetivo do advogado-geral é demonstrar que tem um perfil técnico, não é punitivista e defende a família ou seja, não é o petista ideológico desenhado por seus opositores.

Indicado para substituir o ministro Luís Roberto Barroso, Messias foi procurador do Banco Central, procurador da Fazenda, consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação e chefe de gabinete do senador Jaques Wagner (PT-BA), antes de assumir a chefia da AGU no governo Lula 3.

Nome de confiança de Lula e do PT, Messias foi subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil de 2014 a 2016, no governo Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, ficou nacionalmente conhecido como “Bessias” ao ser mencionado por Dilma em uma conversa com Lula interceptada pela Operação Lava Jato, há dez anos. A então presidente tentava nomear Lula como ministro em meio à crise do impeachment.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Messias se preparou para responder a temas que provavelmente serão abordados como escândalos do INSS e do Banco Master, além da crise entre os Poderes. A sabatina acontece em um contexto de conflagração entre o Senado e o STF por causa de CPIs, pedidos de impeachment e de investigação.

Segundo aliados, Messias tem defendido a autocontenção do Judiciário e compartilha da visão de muitos senadores de que há exageros em interferências no Executivo e no Judiciário. O AGU também já disse a pessoas próximas não concordar com o uso de investigações para enquadrar desafetos políticos.

Sua estratégia, no entanto, é evitar comentar polêmicas específicas na queda de braço entre os Poderes.

Em relação ao Master, a posição de Messias deve ser de cautela, com os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli implicados em relações com Daniel Vorcaro. Favorável ao código de ética proposto pelo presidente do STF, Edson Fachin, o indicado deve defender que seja feita uma análise do processo e de suas provas, sem pré-julgamento.

Posições da AGU em relação ao aborto e ao 8 de Janeiro também estão entre os assuntos que Messias prevê que haja questionamento, segundo quem participou da articulação para a sabatina.

Evangélico, ele contou com o apoio de líderes e senadores religiosos, além dos pedidos de votos por parte do ministro André Mendonça, também evangélico. Por outro lado, Messias enfrentou resistência na bancada evangélica do Senado, composta majoritariamente por nomes da direita bolsonarista.

Além de Mendonça, Messias teve ajuda dos ministros Kassio Nunes Marques, ambos indicados por Jair Bolsonaro (PL), e dos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

Ao anunciar a escolha de Messias, em 20 de novembro, Lula contrariou a maior parte do Senado e do STF, que preferia a indicação de Pacheco, e ignorou a pressão social por diversidade. A indicação de mais um homem branco para a corte no Dia da Consciência Negra também gerou críticas de entidades.

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