Goianos podem escrever o nome com imagens reais da Terra vista do espaço usando ferramenta da Nasa

Tecnologia usa acervo Landsat para transformar formações naturais em letras do seu nome

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Goianos podem escrever o nome com imagens reais da Terra vista do espaço usando ferramenta da Nasa
Goiás escrito pelo “Your Name in Landsat”. (Imagem: Reprodução/Nasa)

Moradores de Goiás também podem acessar a plataforma da Nasa que permite gerar nomes com imagens reais da Terra captadas por satélite.

Esta ferramenta é a Your Name In Landsat, disponível gratuitamente para goianos testarem.

O funcionamento é simples: digite a palavra desejada, pressione “enter” e o site monta as letras usando imagens de rios, montanhas, oceanos e outras formações vistas do espaço.

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O site também exibe as coordenadas e a localização de cada imagem.

A ferramenta tem uma limitação: suporta apenas o alfabeto inglês de A a Z, sem acentos ou números. Para escrever “Goiás” ou “Anápolis”, é preciso digitar “Goias” e “Anapolis”, respectivamente.

Anápolis escrito pelo "Your Name in Landsat"

Anápolis escrito pelo “Your Name in Landsat”. (Imagem: Reprodução/Nasa)

As imagens vêm do acervo Landsat, programa de satélites da Nasa em parceria com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ativo desde 1972.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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