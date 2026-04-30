Goianos podem escrever o nome com imagens reais da Terra vista do espaço usando ferramenta da Nasa
Tecnologia usa acervo Landsat para transformar formações naturais em letras do seu nome
Moradores de Goiás também podem acessar a plataforma da Nasa que permite gerar nomes com imagens reais da Terra captadas por satélite.
Esta ferramenta é a Your Name In Landsat, disponível gratuitamente para goianos testarem.
O funcionamento é simples: digite a palavra desejada, pressione “enter” e o site monta as letras usando imagens de rios, montanhas, oceanos e outras formações vistas do espaço.
O site também exibe as coordenadas e a localização de cada imagem.
A ferramenta tem uma limitação: suporta apenas o alfabeto inglês de A a Z, sem acentos ou números. Para escrever “Goiás” ou “Anápolis”, é preciso digitar “Goias” e “Anapolis”, respectivamente.
As imagens vêm do acervo Landsat, programa de satélites da Nasa em parceria com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ativo desde 1972.
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