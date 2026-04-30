Goianos podem escrever o nome com imagens reais da Terra vista do espaço usando ferramenta da Nasa

Tecnologia usa acervo Landsat para transformar formações naturais em letras do seu nome

Gabriel Dias - 30 de abril de 2026

Goiás escrito pelo “Your Name in Landsat”. (Imagem: Reprodução/Nasa)

Moradores de Goiás também podem acessar a plataforma da Nasa que permite gerar nomes com imagens reais da Terra captadas por satélite.

Esta ferramenta é a Your Name In Landsat, disponível gratuitamente para goianos testarem.

O funcionamento é simples: digite a palavra desejada, pressione “enter” e o site monta as letras usando imagens de rios, montanhas, oceanos e outras formações vistas do espaço.

O site também exibe as coordenadas e a localização de cada imagem.

A ferramenta tem uma limitação: suporta apenas o alfabeto inglês de A a Z, sem acentos ou números. Para escrever “Goiás” ou “Anápolis”, é preciso digitar “Goias” e “Anapolis”, respectivamente.

As imagens vêm do acervo Landsat, programa de satélites da Nasa em parceria com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, ativo desde 1972.