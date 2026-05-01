Morre aos 81 anos Ridoval Chiareloto, um dos empresários mais influentes de Anápolis

Ele teve atuação decisiva no desenvolvimento econômico da cidade e ocupou cargos estratégicos no estado

Denilson Boaventura - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O empresário e líder classista Ridoval Chiareloto morreu na noite desta quinta-feira (30), em Anápolis, aos 81 anos. Ele enfrentava um câncer há bastante tempo e faleceu na chácara onde morava, ao lado de familiares.

Com trajetória marcada por forte atuação no setor produtivo, Ridoval foi protagonista em momentos importantes do desenvolvimento econômico de Anápolis e também de Goiás. Ao longo da vida, consolidou seu nome como uma das principais lideranças empresariais da cidade.

Ele presidiu a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) por quatro mandatos, período em que fortaleceu a entidade e ampliou a representatividade do empresariado local.

Também teve papel relevante na articulação que garantiu maior presença de Anápolis na Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg).

Além da atuação classista, Ridoval também ocupou cargos importantes no poder público estadual.

Ele foi secretário de Indústria e Comércio de Goiás e presidiu a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás (Codego), contribuindo diretamente para políticas de incentivo ao setor produtivo.

Entre as principais articulações lideradas por ele, está a participação no processo que resultou na instalação da montadora CAOA no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), um dos marcos da industrialização recente do município.

Na política, também disputou a Prefeitura de Anápolis em 2008, quando ficou em terceiro lugar. Ao longo da vida pessoal, enfrentou perdas marcantes, como a morte da esposa e de um filho.

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