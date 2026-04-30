Veja o que abre e fecha em Anápolis no feriado de 1º de maio

Rede de urgência funciona 24h, enquanto serviços administrativos e sociais são suspensos

Ícaro Gonçalves - 30 de abril de 2026

Visão aérea da cidade de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Com o feriado do Dia do Trabalhador, que cairá na primeira sexta-feira do mês de maio, a maioria dos órgãos públicos de Anápolis devem suspender os atendimentos, com manutenção apenas daqueles com serviços essenciais à população.

A Prefeitura de Anápolis divulgou, nesta quinta-feira (30), a lista de órgãos públicos que devem fechar e os que continuarão os atendimentos durante o feriado.

Na área da saúde, toda a rede de urgência e emergência funcionará normalmente, 24 horas por dia. O atendimento será garantido em unidades como o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, UPAs e centros médicos. Estarão abertas:

UPA Pediátrica

Unidade Mista Vila Norte

Centro Médico da Jaiara

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

UPA 24H – Dr. Alair Mafra de Andrade (localizada na Praça Saúl Galdino – Vila Jussara)

Contudo, a Unidades de Saúde da Família (USFs) fecharão durante o feriado. O atendimento será retomado na segunda-feira, dia 4, a partir das 8h.

A Unidade de Vigilância em Zoonoses também não funcionará no dia 1º de maio. O serviço retorna na segunda-feira, com atendimento voltado a casos de doenças transmissíveis e vacinação antirrábica.

Em casos de emergência, como mordidas de animais, a orientação é procurar diretamente o Hospital Municipal Alfredo Abrahão. A unidade conta com atendimento especializado para esse tipo de ocorrência.

Serviços administrativos e limpeza urbana

Os serviços administrativos também sofrerão alterações durante o feriado. O Rápido não funcionará na sexta-feira e reabre na segunda-feira, das 8h às 17h.

Na assistência social, todos os atendimentos serão suspensos temporariamente. As atividades nos CRAS e CREAS serão retomadas normalmente na segunda-feira pela manhã.

O Conselho Tutelar Leste seguirá funcionando durante o feriado. O atendimento permanece disponível para denúncias e orientações à população.

O atendimento via Zap da Prefeitura também continuará ativo, mas com foco exclusivo em demandas da saúde. Solicitações de consultas e exames eletivos poderão ser feitas pelo canal.

Serviços de limpeza urbana não terão interrupções. A coleta de lixo, capina, roçagem, manutenção asfáltica e troca de lâmpadas seguirão normalmente.

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