Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia

Diversas repartições públicas e privadas terão o horário de funcionamento alterado

Davi Galvão Davi Galvão -
O que abre e fecha em Goiânia no feriado do Dia do Trabalhador ano novo
Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Com o feriado do Dia do Trabalhador chegando já nesta sexta-feira (1°), os goianienses que não forem viajar devem ficar espertos já que diversos serviços públicos e privados terão o horário de funcionamento alterado.

A mudança na rotina da capital exige atenção dos moradores, já que o atendimento administrativo será suspenso, enquanto setores essenciais e centros de compras operam em esquemas especiais.

Para quem permanece na cidade, o planejamento é fundamental para garantir o acesso a serviços de saúde, lazer e compras. Confira a organização detalhada das atividades:

Leia também

Atendimento de Urgência e Saúde

A rede municipal de saúde mantém o suporte para casos de urgência e emergência sem interrupções no feriado. As unidades que operam 24 horas por dia atendem tanto o público adulto quanto o infantil.

Entre os locais disponíveis estão os CAIS localizados nos bairros Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais. Também seguem com as portas abertas as UPAs das regiões Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador, além do CIAMS Urias Magalhães.

Para quem busca imunização, os oito Centros Municipais de Vacinação estarão em funcionamento. O público pode procurar estas unidades no período das 8h às 18h.

Mercado Municipal, Região da 44 e shoppings

O setor de comércio e serviços apresenta variações importantes. Os mercados municipais funcionam normalmente, respeitando os horários individuais de cada estabelecimento. Já nos shoppings, a configuração prioriza as praças de alimentação e as áreas de lazer.

Na Região da 44, as lojas abrem normalmente na sexta (1º) e no sábado (2), das 8h às 18h.

No Araguaia Shopping, Flamboyant, Goiânia Shopping, Shopping Cerrado e Aparecida Shopping, as lojas permanecem fechadas. Os espaços de alimentação e lazer recebem o público das 11h às 22h (com exceção do Goiânia Shopping, que encerra às 23h).

Shopping Estação Goiânia: É uma das poucas opções com lojas abertas, funcionando das 10h às 16h, com praça de alimentação até as 22h.

No Plaza D’oro Shopping: A praça de alimentação abre das 11h às 20h, sendo que o supermercado Store mantém o funcionamento das 8h às 20h.

Bancos

As agências bancárias não abrem para atendimento presencial nesta sexta-feira (1º). O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira (04).

Zoológico

O Parque Zoológico de Goiânia é uma das principais alternativas para o feriado prolongado. O local recebe visitantes das 8h30 às 17h, lembrando que a bilheteria encerra a venda de ingressos às 16h. O valor da entrada inteira é R$ 5.

Limpeza Urbana e Serviços de Manutenção

A manutenção da cidade segue com cronograma ativo no feriado por meio da Comurg e do Consórcio Limpa Gyn. As equipes de coleta domiciliar, coleta seletiva, varrição mecanizada e remoção de entulho trabalham normalmente.

A Comurg também mantém plantão 24 horas para casos de queda de árvores e podas preventivas. Os ecopontos da capital permanecem abertos para descarte de resíduos das 7h às 22h. As solicitações de serviços podem ser enviadas pelo site consorciolimpagyn.com.br, pelo WhatsApp (62) 3093-9223 ou pelo aplicativo Goiânia 24h.

Segurança e Assistência Social

A segurança pública e os serviços de acolhimento social não sofrem alteração no cronograma. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) atende 24 horas por meio do telefone 153. No trânsito, agentes da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) realizam fiscalização e controle em regime de escala.

Na assistência social, equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) realizam buscas ativas. Estão disponíveis canais de contato para as Casas de Acolhida Cidadã I e II, o Complexo 24 Horas para crianças e a Casa Abrigo Sempre Viva, voltada para mulheres vítimas de violência doméstica.

Vapt Vupt e Detran

As unidades do Vapt Vupt, tanto na capital quanto no interior, permanecem fechadas na sexta-feira (1º) e no sábado (2). O cidadão que precisar de serviços estaduais deve utilizar o portal Expresso (www.expresso.go.gov.br) ou o aplicativo Expresso Goiás, que oferecem mais de 100 opções digitais, incluindo agendamentos e emissão de boletos.

O Detran-GO segue o mesmo cronograma: não haverá expediente presencial na sexta-feira. Motoristas e proprietários de veículos podem realizar consultas e procedimentos pelo aplicativo Detran GO ON durante todo o feriado.

Ceasa

Diferente das repartições administrativas, as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) mantêm o ritmo de trabalho. O mercado, os galpões e o Mercado do Produtor abrem normalmente das 3h às 14h neste feriado. Somente as áreas administrativas da autarquia fecham, retornando na segunda-feira (04).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.