Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia

Diversas repartições públicas e privadas terão o horário de funcionamento alterado

Davi Galvão - 30 de abril de 2026

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Com o feriado do Dia do Trabalhador chegando já nesta sexta-feira (1°), os goianienses que não forem viajar devem ficar espertos já que diversos serviços públicos e privados terão o horário de funcionamento alterado.

A mudança na rotina da capital exige atenção dos moradores, já que o atendimento administrativo será suspenso, enquanto setores essenciais e centros de compras operam em esquemas especiais.

Para quem permanece na cidade, o planejamento é fundamental para garantir o acesso a serviços de saúde, lazer e compras. Confira a organização detalhada das atividades:

Atendimento de Urgência e Saúde

A rede municipal de saúde mantém o suporte para casos de urgência e emergência sem interrupções no feriado. As unidades que operam 24 horas por dia atendem tanto o público adulto quanto o infantil.

Entre os locais disponíveis estão os CAIS localizados nos bairros Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais. Também seguem com as portas abertas as UPAs das regiões Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador, além do CIAMS Urias Magalhães.

Para quem busca imunização, os oito Centros Municipais de Vacinação estarão em funcionamento. O público pode procurar estas unidades no período das 8h às 18h.

Mercado Municipal, Região da 44 e shoppings

O setor de comércio e serviços apresenta variações importantes. Os mercados municipais funcionam normalmente, respeitando os horários individuais de cada estabelecimento. Já nos shoppings, a configuração prioriza as praças de alimentação e as áreas de lazer.

Na Região da 44, as lojas abrem normalmente na sexta (1º) e no sábado (2), das 8h às 18h.

No Araguaia Shopping, Flamboyant, Goiânia Shopping, Shopping Cerrado e Aparecida Shopping, as lojas permanecem fechadas. Os espaços de alimentação e lazer recebem o público das 11h às 22h (com exceção do Goiânia Shopping, que encerra às 23h).

Shopping Estação Goiânia: É uma das poucas opções com lojas abertas, funcionando das 10h às 16h, com praça de alimentação até as 22h.

No Plaza D’oro Shopping: A praça de alimentação abre das 11h às 20h, sendo que o supermercado Store mantém o funcionamento das 8h às 20h.

Bancos

As agências bancárias não abrem para atendimento presencial nesta sexta-feira (1º). O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira (04).

Zoológico

O Parque Zoológico de Goiânia é uma das principais alternativas para o feriado prolongado. O local recebe visitantes das 8h30 às 17h, lembrando que a bilheteria encerra a venda de ingressos às 16h. O valor da entrada inteira é R$ 5.

Limpeza Urbana e Serviços de Manutenção

A manutenção da cidade segue com cronograma ativo no feriado por meio da Comurg e do Consórcio Limpa Gyn. As equipes de coleta domiciliar, coleta seletiva, varrição mecanizada e remoção de entulho trabalham normalmente.

A Comurg também mantém plantão 24 horas para casos de queda de árvores e podas preventivas. Os ecopontos da capital permanecem abertos para descarte de resíduos das 7h às 22h. As solicitações de serviços podem ser enviadas pelo site consorciolimpagyn.com.br, pelo WhatsApp (62) 3093-9223 ou pelo aplicativo Goiânia 24h.

Segurança e Assistência Social

A segurança pública e os serviços de acolhimento social não sofrem alteração no cronograma. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) atende 24 horas por meio do telefone 153. No trânsito, agentes da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) realizam fiscalização e controle em regime de escala.

Na assistência social, equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) realizam buscas ativas. Estão disponíveis canais de contato para as Casas de Acolhida Cidadã I e II, o Complexo 24 Horas para crianças e a Casa Abrigo Sempre Viva, voltada para mulheres vítimas de violência doméstica.

Vapt Vupt e Detran

As unidades do Vapt Vupt, tanto na capital quanto no interior, permanecem fechadas na sexta-feira (1º) e no sábado (2). O cidadão que precisar de serviços estaduais deve utilizar o portal Expresso (www.expresso.go.gov.br) ou o aplicativo Expresso Goiás, que oferecem mais de 100 opções digitais, incluindo agendamentos e emissão de boletos.

O Detran-GO segue o mesmo cronograma: não haverá expediente presencial na sexta-feira. Motoristas e proprietários de veículos podem realizar consultas e procedimentos pelo aplicativo Detran GO ON durante todo o feriado.

Ceasa

Diferente das repartições administrativas, as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) mantêm o ritmo de trabalho. O mercado, os galpões e o Mercado do Produtor abrem normalmente das 3h às 14h neste feriado. Somente as áreas administrativas da autarquia fecham, retornando na segunda-feira (04).

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