Pedágio sem cancela começa a funcionar na rodovia entre Goiânia e Rio Verde em maio; veja como vai funcionar

Modelo promete dar maior fluidez ao tráfego de veículos ao eliminar as praças físicas de cobrança

Ícaro Gonçalves - 01 de maio de 2026

Estrutura de pedágio eletrônico da Rota Verde Goiás (Foto: Divulgação/Rota Verde)

A partir deste mês de maio, motoristas goianos que viajarem para o Sudoeste do estado via BR-060 irão notar a presença dos portais de cobrança de pedágio sem cancelas.

A novidade é chamada de free-flow e foi instalada pela Rota Verde Goiás, concessionária responsável pela administração e manutenção da BR-060, entre Goiânia e Rio Verde, e BR-452, entre Rio Verde e Itumbiara.

Ao todo, são cinco pontos de cobrança na rodovia, instalados em Goiânia, Abadia de Goiás, Indiara e dois em Acreúna. Em breve, devem ser instalados outros três na BR-452, nos municípios de Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara.

A tarifa será calculada por quilômetro rodado. O contrato prevê valor-base de R$ 0,12844 por quilômetro em pista simples e R$ 0,16697 em pista duplicada, variando conforme a categoria e o número de eixos do veículo.

Maior fluidez de veículos

Segundo o governo federal, o modelo dá maior fluidez ao tráfego de veículos ao permitir a eliminação das praças físicas de cobrança. O sistema instalado nos portais de pedágio identifica cada veículo que passa pela rodovia, e faz a cobrança automática.

O pagamento pode ser feito de diferentes formas, sendo a mais prática a aplicação de TAG no para-brisa do veículo.

Ao passar sob o portal, a TAG única é identificada por meio de sistema de radiofrequência e o pagamento é executado por cartão de crédito, débito ou saldo disponível.

As empresas disponíveis juntamente à Rota Verde Goiás são Sem Parar, ConectCar, Veloe, Taggy e Move Mais. De acordo com a concessionária, o uso das TAGs pode garantir desconto na tarifa que pode chegar a 90% para quem viaja pela rota constantemente.

A cada nova passagem por um dos portais de cobrança dentro de um mesmo mês, o desconto aumenta.

Além das TAGs, o pedágio também pode ser pago pelo aplicativo Rota Verde, pelo site da concessionário ou por meio dos totens disponíveis nas unidades de serviço de atendimento ao usuários nas rodovias.

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