Confira o resultado da Mega Sena 3003 deste sábado (2); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Fatura prêmio na Mega Sena quem acertar 6, 5 ou 4 números

Portal 6 Da Redação -
Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena
(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

O resultado da Mega Sena 3003 tem o sorteio realizado neste sábado (2) a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo na televisão pela RedeTV ou pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Mega Sena 3003 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

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Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

No início de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje é de R$ 3,5 milhões.

Resultado da Mega Sena 3003

08 – 24 – 27 – 37 – 47 – 55

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Desse modo, quando você joga na Mega-Sena, todos saem ganhando. Por exemplo, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba sendo repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

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