Comprar detergente no supermercado é coisa do passado: passo a passo para fazer mais de 15 litros em casa

Mistura simples promete alto rendimento, boa limpeza e redução nos gastos do dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@@lardosmeninoss)

Quem faz compras com frequência já percebeu como os produtos de limpeza pesam no orçamento ao longo do mês. Afinal, itens como detergente parecem baratos individualmente, mas o consumo constante acaba fazendo diferença no fim das contas.

Por isso, cada vez mais pessoas têm buscado alternativas para economizar sem abrir mão da qualidade. E, nesse cenário, as receitas caseiras ganham destaque, principalmente quando unem praticidade e bom rendimento.

É justamente essa proposta que vem chamando atenção nas redes sociais: produzir grandes quantidades de detergente em casa com poucos passos.

Como fazer mais de 15 litros de detergente em casa

Os criadores de conteúdo Lucas & Wesley (@lardosmeninoss) mostraram na prática como é possível fazer mais de 15 litros de detergente de forma simples.

Segundo eles, o processo começa com o uso de uma base concentrada própria para produção de lava-louças. Em seguida, basta adicionar água — no caso, cerca de 15 litros — e misturar bem.

Logo depois, a mistura começa a engrossar e adquire uma textura muito parecida com a dos detergentes convencionais.

Textura e rendimento chamam atenção

Um dos pontos que mais impressionam é justamente o rendimento.

Com uma única base, é possível produzir uma quantidade suficiente para abastecer a casa por bastante tempo. Além disso, a consistência final do produto se aproxima bastante do detergente tradicional.

Por isso, após o preparo, o ideal é armazenar em recipientes maiores, como galões de 5 litros, facilitando o uso no dia a dia.

Funciona mesmo na prática?

Para testar a eficiência, os criadores aplicaram o detergente diretamente na esponja e utilizaram na lavagem de panelas.

O resultado mostrou boa formação de espuma e desempenho satisfatório na limpeza, o que reforça a proposta de economia sem perda de eficiência.

Economia e praticidade no dia a dia

Além da redução de custos, outro ponto positivo é a praticidade.

O processo não exige equipamentos complexos e pode ser feito rapidamente em casa. Dessa forma, o método se encaixa bem na rotina de quem busca soluções simples e eficientes.

Ao mesmo tempo, essa alternativa também contribui para um consumo mais consciente, já que reduz a necessidade de compras frequentes.

Vale a pena fazer detergente em casa?

No fim das contas, a resposta depende do objetivo de cada pessoa.

No entanto, para quem deseja economizar e produzir grandes quantidades de uma só vez, a técnica se mostra uma opção interessante.

Além disso, o resultado prático indica que é possível manter a eficiência na limpeza, mesmo com uma solução caseira.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas & Wesley (@lardosmeninoss)

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