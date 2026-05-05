Afastamento de até 2 anos do trabalho: nova lei em vigor permite cuidar do companheiro sem perder o emprego neste país

Um novo regulamento internacional promete transformar a relação entre empresas e seus colaboradores

Magno Oliver - 05 de maio de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O governo espanhol implementou recentemente medidas que colocam o país na vanguarda dos direitos sociais e trabalhistas mundiais.

A nova “Lei das Famílias” busca humanizar as relações laborais e oferecer suporte real aos trabalhadores em momentos críticos.

Essa legislação responde a uma demanda antiga por mecanismos que permitam a conciliação entre o trabalho e a vida privada.

O texto legal estabelece diretrizes claras para situações de doença ou dependência de entes queridos próximos. Tal avanço visa reduzir o abandono de postos de trabalho por pessoas que precisam atuar como cuidadores informais.

Direitos de conciliação e proteção ao empregado

O estatuto dos trabalhadores agora inclui licenças específicas para atender necessidades urgentes sem sofrer sanções ou demissões arbitrárias.

O Ministério do Trabalho da Espanha reforça que a estabilidade do funcionário permanece intacta durante esses períodos de ausência justificada.

A reforma legislativa atualiza o conceito de unidade familiar e amplia o leque de beneficiários nas empresas públicas e privadas.

Fontes do Boletim Oficial do Estado detalham que o funcionário mantém o direito de retornar à sua função original. Essa garantia jurídica impede que a dedicação familiar resulte em exclusão do mercado de trabalho espanhol.

Afastamento prolongado para cuidados específicos

A grande inovação dessa normativa permite o afastamento de até 2 anos do trabalho para prestar assistência direta e contínua.

Segundo o governo da Espanha, o trabalhador pode solicitar uma licença especial para cuidar do companheiro ou cônjuge doente.

Esse benefício assegura a reserva da vaga durante o primeiro ano e condições preferenciais no período subsequente de ausência.

A medida exige comprovação médica da necessidade de cuidados constantes por parte do familiar dependente ou gravemente enfermo.

O sistema previdenciário local também oferece suportes para minimizar perdas financeiras durante esse tempo de dedicação exclusiva.

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