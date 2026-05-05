Aos 72 anos, herdeira de um dos maiores impérios da beleza vê fortuna subir R$ 30 bilhões e mantém rotina longe de festas e ostentação
O silêncio absoluto de uma figura central que comanda movimentos decisivos no mercado
Em um cenário onde a exibição de riqueza costuma dominar as redes sociais, a mulher mais rica do planeta segue o caminho inverso.
Aos 72 anos, Françoise Bettencourt Meyers consolida sua posição no topo da pirâmide financeira global com uma discrição absoluta.
Recentemente, seu patrimônio atrelado à gigante L’Oréal registrou uma valorização expressiva de aproximadamente R$ 30 bilhões.
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Esse salto reflete o desempenho robusto das ações da companhia no mercado europeu.
Mesmo com cifras astronômicas, a empresária evita eventos badalados e mantém hábitos focados na literatura e na música clássica.
Ascensão patrimonial e solidez de mercado
Os dados mais recentes de índices financeiros internacionais confirmam que a fortuna da herdeira ultrapassou barreiras históricas este ano.
A valorização de quase R$ 30 bilhões ocorreu devido à resiliência do setor de luxo e beleza nas bolsas de valores.
Françoise controla cerca de um terço da multinacional fundada por seu avô, Eugene Schueller.
Através da holding familiar Téthys, ela supervisiona investimentos que garantem a estabilidade do clã Bettencourt.
Fontes oficiais da Bloomberg e Forbes reiteram que sua liderança preserva o DNA de inovação da marca.
A rotina austera por trás dos bilhões
Diferente de outros bilionários, Meyers prefere o isolamento de seu escritório aos holofotes das semanas de moda parisienses.
Ela dedica horas diárias ao piano e à escrita de comentários bíblicos, reforçando seu perfil intelectual e introspectivo.
A bilionária raramente concede entrevistas e vive de forma protegida contra as fofocas da alta sociedade francesa.
Sua gestão é focada em filantropia através da fundação familiar, apoiando intensamente a ciência e as artes francesas. Françoise prova que o verdadeiro poder pode ser exercido sem qualquer necessidade de ostentação pública.
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