Idoso desaparecido é encontrado morto dentro de cisterna em Anápolis

Circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades

Augusto Araújo - 05 de maio de 2026

Francisco Manoel de Lima, de 84 anos, foi encontrado morto dentro de cisterna. (Foto: Reprodução)

O idoso Francisco Manoel de Lima, de 84 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (04), foi encontrado morto na região de Joanápolis, distrito de Anápolis, nesta terça-feira (05).

O corpo foi localizado dentro de uma cisterna, em uma área próxima ao último local onde ele havia sido visto. A ocorrência mobilizou equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, responsáveis pela retirada.

Francisco desapareceu após realizar um serviço em uma chácara da região, onde costumeiramente trabalho. Contudo, ele parou de se comunicar com a família, que foi atrás de informações no local, por volta das 18h30.

Assim, eles encontraram pertences pessoais da vítima, como a bicicleta e a marmita de almoço. Porém, Francisco não foi encontrado, dando início ao trabalho de buscas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o idoso chega ao local e executa tarefas do dia a dia, como cuidar de animais e roçar o terreno. Após sair do campo de visão das câmeras, ele não foi mais visto.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades.

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