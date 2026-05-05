Mulher é morta dentro de casa em Ouvidor e suspeito é namorado adolescente de 16 anos
Daniele Aline de Souza Silva foi encontrada morta dentro da própria residência, após empregadora da vítima estranhar ausência no trabalho
Uma mulher de 36 anos foi morta na cidade de Ouvidor, na região sudeste de Goiás, e o principal suspeito do crime — um adolescente de 16 anos — foi apreendido horas depois em outro município.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o crime ocorreu na segunda-feira (04), na Rua Pedro Mendes dos Santos, no Centro da cidade. A vítima, identificada como Daniele Aline de Souza Silva, foi encontrada morta dentro da própria residência.
A localização do corpo aconteceu após a empregadora da vítima estranhar a ausência dela no trabalho. Segundo relato, Daniele havia enviado mensagens informando que não compareceria, mas parou de responder repentinamente.
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Diante da situação, a mulher foi até a casa da funcionária e, sem obter resposta, pediu ajuda a uma vizinha para entrar no imóvel. No local, o corpo foi encontrado já sem sinais vitais.
Ainda conforme a PM, a vítima estava caída, com grande quantidade de sangue ao redor. No local do crime, foram encontrados uma faca sobre o corpo, uma corda amarrada ao pescoço e um pedaço de madeira com manchas semelhantes a sangue. A cena foi isolada para perícia.
As investigações iniciais apontaram como suspeito o companheiro da vítima, um adolescente de 16 anos, que vivia com ela há cerca de dois meses.
Em áudios enviados a familiares da vítima, ele teria confessado o crime, relatando que os dois discutiram durante a madrugada após uma crise de ciúmes.
Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), com apoio do serviço de inteligência, iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito na cidade de Corumbaíba, onde familiares dele residem.
Ele foi encontrado em uma praça, acompanhado do irmão. Durante a abordagem, os policiais encontraram dois celulares com o adolescente, sendo que um deles pertencia à vítima.
Questionado, ele confessou o crime e afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com Daniele quando começou uma discussão. Segundo o relato, a vítima teria se armado com uma faca, e ele, após contê-la, tomou o objeto e desferiu um golpe no pescoço dela.
Após o crime, o adolescente solicitou um carro por aplicativo e fugiu para Corumbaíba, onde tentou se esconder na casa de familiares.
Diante dos fatos, ele foi apreendido em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes em Catalão. O caso foi registrado como feminicídio e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
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