Mulher é morta dentro de casa em Ouvidor e suspeito é namorado adolescente de 16 anos

Daniele Aline de Souza Silva foi encontrada morta dentro da própria residência, após empregadora da vítima estranhar ausência no trabalho

Da Redação - 05 de maio de 2026

Daniele Aline de Souza Silva teria sido morta por namorado adolescente. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 36 anos foi morta na cidade de Ouvidor, na região sudeste de Goiás, e o principal suspeito do crime — um adolescente de 16 anos — foi apreendido horas depois em outro município.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o crime ocorreu na segunda-feira (04), na Rua Pedro Mendes dos Santos, no Centro da cidade. A vítima, identificada como Daniele Aline de Souza Silva, foi encontrada morta dentro da própria residência.

A localização do corpo aconteceu após a empregadora da vítima estranhar a ausência dela no trabalho. Segundo relato, Daniele havia enviado mensagens informando que não compareceria, mas parou de responder repentinamente.

Diante da situação, a mulher foi até a casa da funcionária e, sem obter resposta, pediu ajuda a uma vizinha para entrar no imóvel. No local, o corpo foi encontrado já sem sinais vitais.

Ainda conforme a PM, a vítima estava caída, com grande quantidade de sangue ao redor. No local do crime, foram encontrados uma faca sobre o corpo, uma corda amarrada ao pescoço e um pedaço de madeira com manchas semelhantes a sangue. A cena foi isolada para perícia.

As investigações iniciais apontaram como suspeito o companheiro da vítima, um adolescente de 16 anos, que vivia com ela há cerca de dois meses.

Em áudios enviados a familiares da vítima, ele teria confessado o crime, relatando que os dois discutiram durante a madrugada após uma crise de ciúmes.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), com apoio do serviço de inteligência, iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito na cidade de Corumbaíba, onde familiares dele residem.

Ele foi encontrado em uma praça, acompanhado do irmão. Durante a abordagem, os policiais encontraram dois celulares com o adolescente, sendo que um deles pertencia à vítima.

Questionado, ele confessou o crime e afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com Daniele quando começou uma discussão. Segundo o relato, a vítima teria se armado com uma faca, e ele, após contê-la, tomou o objeto e desferiu um golpe no pescoço dela.

Após o crime, o adolescente solicitou um carro por aplicativo e fugiu para Corumbaíba, onde tentou se esconder na casa de familiares.

Diante dos fatos, ele foi apreendido em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes em Catalão. O caso foi registrado como feminicídio e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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