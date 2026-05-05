Nem caminhada, nem corrida: exercício indicado por Harvard ajuda pessoas acima de 55 anos a manter força e equilíbrio

Manter a capacidade de se movimentar com segurança, evitar quedas e preservar a independência pode depender diretamente de um tipo específico de exercício que muita gente ainda deixa em segundo plano

Daniella Bruno - 05 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Envelhecer com saúde deixou de ser apenas um desejo e passou a ser um objetivo cada vez mais buscado.

Com o aumento da expectativa de vida, cresce também a preocupação em manter autonomia, disposição e qualidade de vida ao longo dos anos.

Nesse cenário, a prática de atividades físicas se torna indispensável — mas nem todas atuam da mesma forma no corpo.

Durante muito tempo, exercícios como caminhada e corrida foram considerados suficientes para garantir bem-estar na maturidade.

No entanto, especialistas vêm destacando que, embora importantes, essas práticas não resolvem um dos principais desafios do envelhecimento.

Aos poucos, estudos e diretrizes internacionais começaram a apontar um outro caminho, mais eficaz e estratégico para preservar a funcionalidade do corpo.

O que realmente está em jogo com o avanço da idade

À medida que o corpo envelhece, mudanças silenciosas começam a acontecer. Entre elas, uma das mais impactantes é a perda progressiva de massa muscular, que compromete força, equilíbrio e até o metabolismo.

Esse processo, conhecido como sarcopenia, acelera especialmente após os 50 anos.

Como consequência, tarefas simples do dia a dia — como subir escadas, carregar compras ou levantar de uma cadeira — se tornam mais difíceis com o tempo.

Além disso, a perda muscular reduz a proteção das articulações, diminui a estabilidade do corpo e aumenta o risco de quedas.

Ou seja, não se trata apenas de estética ou condicionamento físico, mas de independência e segurança.

É justamente diante desse cenário que especialistas passam a defender uma mudança de foco nas práticas físicas.

O exercício que atua diretamente na autonomia do corpo

Diferente de atividades aeróbicas, o treino de força atua de forma direta na manutenção e no desenvolvimento da massa muscular.

Ele envia ao corpo o estímulo necessário para preservar tecidos que naturalmente seriam perdidos com o tempo.

E é aí que está o diferencial: enquanto a caminhada melhora o condicionamento cardiovascular, o fortalecimento muscular sustenta a estrutura que permite o movimento com segurança.

Entre os principais benefícios, destacam-se:

Fortalecimento dos ossos: o impacto controlado do peso estimula a densidade óssea

Prevenção de quedas: músculos mais fortes melhoram equilíbrio e estabilidade

Controle do metabolismo: mais massa muscular aumenta o gasto calórico em repouso

Regulação da glicose: reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2

Saúde cardiovascular: contribui para o controle da pressão arterial

Além disso, o impacto não se limita ao físico. O esforço coordenado durante os exercícios também estimula o cérebro, favorecendo funções cognitivas e contribuindo para o bem-estar emocional.

Como inserir o treino de força na rotina

Apesar dos benefícios, não é necessário adotar treinos extremos. Pelo contrário: a consistência e a progressão gradual são os pontos mais importantes.

Recomendações práticas:

Frequência: 2 a 3 vezes por semana

Descanso: intervalo de 48 horas entre os treinos do mesmo grupo muscular

Intensidade: começar leve e evoluir progressivamente

Variedade: utilizar pesos, máquinas, elásticos ou o próprio corpo

Exercícios mais indicados:

Agachamentos (trabalham pernas e glúteos)

Movimentos de empurrar (peito e braços)

Movimentos de puxar (costas)

Exercícios de core (abdômen e lombar)

Além disso, combinar o treino de força com outras atividades amplia ainda mais os benefícios:

Natação: melhora o condicionamento sem impacto

Exercícios de Kegel: fortalecem o assoalho pélvico

Alongamentos: aumentam mobilidade e flexibilidade

Força como sinônimo de independência

Portanto, mais do que uma questão estética, manter a musculatura ativa significa preservar a autonomia.

O corpo forte responde melhor aos desafios do dia a dia, reduz riscos e prolonga a qualidade de vida.

Em outras palavras, investir em força é investir na própria liberdade. É garantir que, mesmo com o passar dos anos, seja possível continuar realizando tarefas simples sem depender de ajuda.

Assim, o que antes parecia apenas mais uma opção de exercício se revela um dos pilares mais importantes para envelhecer com saúde, segurança e dignidade.

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