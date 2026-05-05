Segundo estudo, quem nasceu entre 1997 e 2012 desenvolvolveu uma habilidade psicológica fundamental

Pesquisa aponta uma característica marcante em parte dessa geração, ligada à forma como ela enfrenta mudanças e novos desafios

Layne Brito - 05 de maio de 2026

(Imagem; Ilustração/IA)

Cada geração carrega marcas próprias do tempo em que cresceu. Algumas foram moldadas por períodos de estabilidade, outras por crises econômicas, transformações sociais ou avanços que mudaram completamente a forma de viver, estudar, trabalhar e se relacionar.

No caso de quem nasceu entre 1997 e 2012, há um elemento difícil de ignorar: a convivência quase permanente com a tecnologia e com um mundo em constante atualização.

Esse grupo cresceu entre redes sociais, acesso rápido à informação, mudanças no mercado de trabalho e novas formas de comunicação.

Por isso, não é raro que muitos jovens dessa geração sejam vistos como mais acostumados a lidar com diferentes estímulos ao mesmo tempo, buscar soluções rápidas e se adaptar a cenários que mudam com frequência.

Segundo um estudo publicado na revista Administrative Sciences, pessoas nascidas nesse período, geralmente associadas à Geração Z, podem ter desenvolvido uma habilidade psicológica considerada fundamental: o desempenho adaptativo.

Na prática, essa capacidade está ligada à forma como uma pessoa reage diante de mudanças, imprevistos, novas tarefas e ambientes diferentes.

Ou seja, trata-se da habilidade de se ajustar rapidamente quando algo sai do planejado ou quando uma situação exige novas respostas.

A pesquisa analisou trabalhadores da Geração Z e observou características relacionadas à flexibilidade, capacidade de resolver problemas, abertura ao novo e facilidade para lidar com transformações no ambiente profissional.

Esse comportamento pode estar associado ao contexto em que esses jovens cresceram.

Afinal, a tecnologia, as mudanças sociais e a velocidade das informações exigiram uma postura mais dinâmica desde cedo.

Ainda assim, é importante destacar que a conclusão não significa que todos os nascidos entre 1997 e 2012 tenham essa habilidade da mesma forma.

Fatores como criação, educação, ambiente social, experiências pessoais e oportunidades também influenciam diretamente o desenvolvimento de cada pessoa.

Mesmo com essa ressalva, o estudo reforça uma característica frequentemente observada nessa geração: a capacidade de se movimentar em meio a mudanças e buscar caminhos diferentes diante de novos desafios.

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