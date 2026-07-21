Anapolina, Daiene Holanda é promovida a tenente-coronel após trajetória marcada por pioneirismo e liderança na Polícia Militar

Oficial ingressou na corporação em 2002, comandou a Patrulha Maria da Penha em Anápolis e acumula mais de duas décadas de atuação na segurança pública goiana

Daiene Holanda ingressou na Polícia Militar de Goiás em 2002 e acaba de alcançar o posto de tenente-coronel após mais de duas décadas de atuação na corporação. (Foto: Instagram/@ten.coronel_daiene)

A anapolina Daiene Holanda Ferreira foi promovida ao posto de tenente-coronel da Polícia Militar de Goiás (PMGO), alcançando um dos principais marcos da carreira construída ao longo de mais de duas décadas na corporação.

Com a nova promoção, Daiene passa a integrar o quadro de tenentes-coronéis da corporação, após uma carreira construída em diferentes funções de comando e gestão.

Nas redes sociais, a oficial comemorou a conquista com uma mensagem de gratidão e reafirmou o compromisso com a instituição.

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“Hoje, com gratidão no coração, celebro mais uma conquista: Tenente-Coronel da Polícia Militar de Goiás. Sempre honrarei minha instituição, servindo com lealdade, responsabilidade e compromisso”, escreveu.

Carreira de sucesso

Natural de Anápolis, Daiene ingressou na PMGO em fevereiro de 2002.

Bacharel em Direito pela UniEvangélica, possui especializações nas áreas de Segurança Pública, Direito Público e enfrentamento à violência doméstica, além de uma extensa formação profissional voltada à atividade policial.

Ao longo da trajetória, acumulou funções de liderança na corporação.

Na cidade onde iniciou a carreira, foi comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 28º Batalhão, comandou companhias da unidade e esteve à frente da Patrulha Maria da Penha, tornando-se uma das principais referências da PM no combate à violência contra a mulher na região.

Depois, assumiu o comando da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (5ª CIPM), em Nerópolis, onde permaneceu como comandante até a promoção ao posto de tenente-coronel.

A carreira da oficial também é marcada pelo reconhecimento dentro da corporação, com diversas condecorações por tempo de serviço, mérito policial, destaque operacional e atos de bravura.

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