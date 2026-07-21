Prefeitura de Anápolis faz alerta para motoristas sobre nova alça de entrada da BR-153 no Parque da Jaiara

Nova configuração deverá reduzir o percurso de quem sai do Parque da Jaiara rumo ao Residencial Verona de 4,6 km para cerca de 800 metros

Mudança vai diminuir distancia necessária para chegar aos residenciais Verona e Veneza (Imagem: Captura de tela/Instagram)

A Prefeitura de Anápolis reforçou, nesta terça-feira (21), mudanças importantes no tráfego da BR-153, nos trechos de acesso ao Parque da Jaiara e aos Residenciais Verona e Veneza.

O novo acesso foi implantado nas proximidades do Posto São João, em um ponto de entrada que fica cerca de 500 metros antes da alça anteriormente usada, próxima ao trevo do Parque da Jaiara.

Com a mudança, os condutores que trafegarem pelo parque deverão seguir por baixo do viaduto da BR-153. Em seguida, terão acesso à alça lateral, que passa a operar em duplo sentido, permitindo a entrada pela nova via que fica próxima ao Posto São João.

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Segundo a administração municipal, a alteração faz parte de um pacote de obras para melhorar a mobilidade urbana na região. A expectativa é tornar o deslocamento mais prático e melhorar a circulação de veículos entre os bairros.

A principal facilidade será para quem precisa chegar aos residenciais Verona e Veneza. Com a nova configuração viária, o percurso será significativamente reduzido em comparação ao trajeto feito anteriormente.

Antes da intervenção, muitos motoristas precisavam percorrer um caminho mais longo para acessar os residenciais. O deslocamento exigia seguir pela Rua 13, entrar na BR-153 e fazer o retorno apenas no trevo do Recanto do Sol.

Com a nova solução, o trajeto deixa de ser necessário. A distância percorrida passa de 4,6 km, considerando ida e volta, para cerca de 800 metros.

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