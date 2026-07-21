Vini Jr. e Virgínia oficializam reconciliação e são fotografados aos beijos em Goiânia

De volta ao Brasil, Vini esteve ao lado da amada no evento de lançamento de mais um dos empreendimentos de Virginia

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

ISABELA FAGGIANI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A influenciadora Virginia Fonseca foi clicada aos beijos com Vini Jr nesta segunda (20), em Goiânia, durante a cerimônia de abertura da WeGym, academia da empresária, oficializando a reconciliação do casal, que havia se separado em maio deste ano.

Os dois têm sido flagrados juntos desde o início da Copa do Mundo, aumentando os rumores da retomada do relacionamento. Após a eliminação do Brasil no torneio, eles foram vistos nos EUA, fazendo um tratamento de soroterapia, na Itália, aproveitando o verão europeu. Neste final de semana, foram juntos a um show do cantor porto-riquenho Bad Bunny.

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De volta ao Brasil, Vini esteve ao lado da amada no evento de lançamento de mais um dos empreendimentos de Virginia. Também estavam presentes no local os filhos da influenciadora Maria Alice, 5, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.

As fotos também chamaram a atenção por exibirem a nova harmonização facial do camisa 7 da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, internautas comentaram que o craque “mudou de rosto”.

“Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr.”, comentou uma internauta ao publicar um vídeo do jogador assinando uma camisa do Real Madrid. “Gente, a Virgínia quer transformá-lo num sapatênis de Goiânia”, brincou outra usuária do X (antigo Twitter).

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