A carne barata que é opção para o almoço ou jantar, segundo açougueiros
Corte suculento tem preço acessível, rende refeições para toda a família e pode ficar extremamente macio com um preparo simples
A alta no preço das carnes tem levado muitos consumidores a procurar cortes que ofereçam um bom equilíbrio entre qualidade e economia.
Diante desse cenário, algumas opções antes pouco valorizadas passaram a ganhar espaço tanto nos açougues quanto nas cozinhas brasileiras.
Além do preço mais acessível, esses cortes costumam surpreender pelo sabor quando preparados da maneira correta.
Por isso, açougueiros e especialistas em carnes recomendam alternativas que conseguem entregar refeições completas sem pesar tanto no orçamento.
Entre elas, a bisteca de copa lombo aparece como uma das principais apostas para o almoço ou jantar.
O corte chama atenção pelo valor competitivo e, principalmente, pela maciez que pode alcançar quando recebe o preparo adequado.
Corte barato entrega sabor e muita maciez
A bisteca utilizada na receita é retirada da região da copa lombo do porco, conhecida por apresentar boa quantidade de gordura entremeada. Por isso, a carne tende a permanecer suculenta durante o cozimento.
No vídeo, a criadora de conteúdo mostra que pagou R$ 19 pelo quilo da bisteca, valor que reforça o bom custo-benefício do corte.
Além disso, ela destaca que a carne fica extremamente macia após passar pela panela de pressão e ganhar acabamento na Airfryer.
Segundo o preparo apresentado, o primeiro passo consiste em temperar as bistecas com limão, molho shoyu, sal, alho e pimenta-do-reino. Em seguida, a carne deve descansar por alguns minutos para absorver melhor os sabores.
Depois disso, basta distribuir cebolas picadas no fundo da panela de pressão e acomodar as bistecas sobre elas.
Na sequência, acrescenta-se páprica defumada e uma xícara de água antes de fechar a panela.
Como preparar a bisteca de copa lombo
- Tempere a carne com limão, molho shoyu, sal, alho e pimenta-do-reino;
- Reserve por alguns minutos;
- Forre o fundo da panela de pressão com cebola picada;
- Disponha as bistecas sobre a cebola;
- Acrescente páprica defumada;
- Adicione uma xícara de água;
- Cozinhe na pressão por cerca de cinco minutos após pegar pressão;
- Finalize na Airfryer apenas para dourar.
Finalização faz diferença no resultado
Embora o cozimento na pressão seja responsável por deixar a carne extremamente macia, a etapa final também merece atenção.
Depois que as bistecas saem da panela, elas seguem para a Airfryer por alguns minutos.
Dessa forma, a superfície ganha uma crosta dourada, enquanto o interior permanece úmido e suculento.
Além disso, esse acabamento proporciona uma textura mais agradável sem ressecar a carne.
Outro ponto positivo é a rapidez da receita. Como a panela de pressão reduz significativamente o tempo de cozimento, o preparo se torna uma alternativa prática para quem dispõe de pouco tempo durante a semana.
Por que a bisteca de copa lombo faz sucesso?
Entre os principais motivos estão:
- Preço mais acessível em comparação com outros cortes;
- Carne naturalmente suculenta;
- Preparo rápido na panela de pressão;
- Finalização que deixa a superfície dourada;
- Boa opção para almoços e jantares do dia a dia;
- Excelente rendimento para toda a família.
Assim, a bisteca de copa lombo se destaca como uma alternativa econômica para quem deseja variar o cardápio sem abrir mão do sabor.
Ao combinar um corte acessível com uma técnica simples de preparo, é possível obter uma carne macia, suculenta e ideal para diferentes ocasiões.
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