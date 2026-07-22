A carne barata que é opção para o almoço ou jantar, segundo açougueiros

Corte suculento tem preço acessível, rende refeições para toda a família e pode ficar extremamente macio com um preparo simples

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/dicasdacidoca)

A alta no preço das carnes tem levado muitos consumidores a procurar cortes que ofereçam um bom equilíbrio entre qualidade e economia.

Diante desse cenário, algumas opções antes pouco valorizadas passaram a ganhar espaço tanto nos açougues quanto nas cozinhas brasileiras.

Além do preço mais acessível, esses cortes costumam surpreender pelo sabor quando preparados da maneira correta.

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Por isso, açougueiros e especialistas em carnes recomendam alternativas que conseguem entregar refeições completas sem pesar tanto no orçamento.

Entre elas, a bisteca de copa lombo aparece como uma das principais apostas para o almoço ou jantar.

O corte chama atenção pelo valor competitivo e, principalmente, pela maciez que pode alcançar quando recebe o preparo adequado.

Corte barato entrega sabor e muita maciez

A bisteca utilizada na receita é retirada da região da copa lombo do porco, conhecida por apresentar boa quantidade de gordura entremeada. Por isso, a carne tende a permanecer suculenta durante o cozimento.

No vídeo, a criadora de conteúdo mostra que pagou R$ 19 pelo quilo da bisteca, valor que reforça o bom custo-benefício do corte.

Além disso, ela destaca que a carne fica extremamente macia após passar pela panela de pressão e ganhar acabamento na Airfryer.

Segundo o preparo apresentado, o primeiro passo consiste em temperar as bistecas com limão, molho shoyu, sal, alho e pimenta-do-reino. Em seguida, a carne deve descansar por alguns minutos para absorver melhor os sabores.

Depois disso, basta distribuir cebolas picadas no fundo da panela de pressão e acomodar as bistecas sobre elas.

Na sequência, acrescenta-se páprica defumada e uma xícara de água antes de fechar a panela.

Como preparar a bisteca de copa lombo

Tempere a carne com limão, molho shoyu, sal, alho e pimenta-do-reino;

Reserve por alguns minutos;

Forre o fundo da panela de pressão com cebola picada;

Disponha as bistecas sobre a cebola;

Acrescente páprica defumada;

Adicione uma xícara de água;

Cozinhe na pressão por cerca de cinco minutos após pegar pressão;

Finalize na Airfryer apenas para dourar.

Finalização faz diferença no resultado

Embora o cozimento na pressão seja responsável por deixar a carne extremamente macia, a etapa final também merece atenção.

Depois que as bistecas saem da panela, elas seguem para a Airfryer por alguns minutos.

Dessa forma, a superfície ganha uma crosta dourada, enquanto o interior permanece úmido e suculento.

Além disso, esse acabamento proporciona uma textura mais agradável sem ressecar a carne.

Outro ponto positivo é a rapidez da receita. Como a panela de pressão reduz significativamente o tempo de cozimento, o preparo se torna uma alternativa prática para quem dispõe de pouco tempo durante a semana.

Por que a bisteca de copa lombo faz sucesso?

Entre os principais motivos estão:

Preço mais acessível em comparação com outros cortes;

Carne naturalmente suculenta;

Preparo rápido na panela de pressão;

Finalização que deixa a superfície dourada;

Boa opção para almoços e jantares do dia a dia;

Excelente rendimento para toda a família.

Assim, a bisteca de copa lombo se destaca como uma alternativa econômica para quem deseja variar o cardápio sem abrir mão do sabor.

Ao combinar um corte acessível com uma técnica simples de preparo, é possível obter uma carne macia, suculenta e ideal para diferentes ocasiões.

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