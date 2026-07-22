As 3 melhores carnes baratas para bife de panela que superam o filé mignon, segundo açougueiros

Cortes simples podem ganhar textura macia, molho encorpado e muito sabor quando passam pelo preparo adequado

(Foto: Reprodução)

Bife de panela é uma daquelas receitas capazes de transformar ingredientes básicos em um almoço com sabor de comida caseira. A carne cozinha lentamente junto aos temperos, libera seus sucos e ainda ajuda a formar um molho perfeito para acompanhar arroz, feijão e purê.

Embora o filé mignon seja conhecido pela maciez, ele não é necessariamente a melhor escolha para esse tipo de preparo.

Além de custar mais caro, o corte tem pouca gordura e pode perder parte de sua textura quando permanece muito tempo na panela.

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Para receitas com molho, o ideal é apostar em carnes com fibras mais firmes e alguma presença de gordura ou colágeno.

Entre as opções econômicas que entregam ótimo resultado estão o acém, a paleta e o músculo.

1. Acém

O acém oferece sabor intenso e costuma ter preço mais acessível que os cortes nobres.

Quando cortado em bifes e cozido na pressão, fica macio e absorve bem os temperos.

Antes de adicionar água ou caldo, vale dourar os pedaços dos dois lados.

Essa etapa ajuda a criar uma camada de sabor e deixa o molho mais encorpado.

2. Paleta

A paleta possui gordura entremeada, característica que mantém a carne suculenta durante o cozimento.

Por isso, é uma boa escolha para bifes de panela com bastante cebola e tomate.

O corte deve ser feito contra as fibras. Assim, os bifes ficam mais fáceis de cortar e ganham uma textura agradável depois de prontos.

3. Músculo

Rico em colágeno, o músculo precisa de um pouco mais de tempo na panela.

No entanto, o cozimento lento transforma o corte e deixa o caldo espesso, brilhante e cheio de sabor.

Para um resultado ainda melhor, os bifes podem ser preparados com cebola, alho, tomate, pimentão e uma pequena quantidade de água.

O tempero deve ser ajustado no final, depois que o molho reduzir.

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