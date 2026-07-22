As 3 melhores carnes para colocar na feijoada de domingo, segundo açougueiros

Escolha dos cortes faz diferença no sabor, na textura e até no equilíbrio do prato servido para toda a família

(Foto: Reprodução)

Preparar uma boa feijoada vai muito além de colocar diferentes tipos de carne na panela. Cada corte tem uma função no prato e pode contribuir para deixar o caldo mais encorpado, os pedaços mais suculentos e o sabor mais equilibrado.

Por isso, a escolha das carnes merece atenção.

Algumas opções são muito salgadas, outras possuem bastante gordura e há também aquelas que podem ressecar quando cozinham por tempo demais.

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Entre as alternativas mais indicadas para a feijoada de domingo estão a carne-seca, a costelinha suína e o lombo de porco.

Juntos, esses cortes criam uma combinação de sabores e texturas sem depender de uma quantidade exagerada de ingredientes.

1. Carne-seca

A carne-seca tem sabor marcante e ajuda a temperar o feijão durante o cozimento.

Antes de ser levada à panela, porém, precisa passar pelo processo de dessalgue.

O ideal é cortá-la em pedaços e deixá-la de molho na geladeira, com trocas de água.

Esse cuidado evita que o prato fique salgado demais.

2. Costelinha suína

A costelinha contribui para a suculência e ajuda a deixar o caldo mais encorpado.

Durante o cozimento, a carne libera gordura e sabor, que se misturam ao feijão.

Para não pesar na receita, é possível retirar parte da gordura aparente antes do preparo.

3. Lombo de porco

O lombo é uma opção com textura firme e menos gordura que outros cortes suínos.

Ele absorve bem os temperos e equilibra os sabores intensos da carne-seca e da costelinha.

O corte deve ser acrescentado no momento certo para não cozinhar demais e ficar ressecado.

Paio, linguiça calabresa e bacon também podem complementar a feijoada.

Como esses ingredientes possuem bastante sal e gordura, o melhor é ajustar os temperos apenas no final.

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