Identificado homem encontrado morto em área de mata às margens da BR-153, em Anápolis
Familiares haviam registrado boletim de ocorrência após o desaparecimento do homem, que fugiu do Heana no fim de junho
Foi identificado como Grenes Oliveira Leite, de 40 anos, o homem encontrado morto em uma área de mata às margens da BR-153, na região do viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis. O corpo havia sido localizado na tarde da última terça-feira (21), já em avançado estado de decomposição.
A família havia registrado um boletim de ocorrência informando o desaparecimento de Grenes no dia 28 de junho, um dia após ele fugir do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde estava internado para realizar um procedimento cirúrgico.
O homem sofreu um surto e deixou a unidade hospitalar na manhã do dia 27 de junho. Durante a fuga, ele teria agredido um dos seguranças do hospital e, desde então, não foi mais visto.
O corpo foi encontrado por uma testemunha que fazia uma ronda pela região e percebeu um forte odor vindo da vegetação. Ao verificar o local, encontrou o cadáver e acionou a Polícia Militar (PM).
Além da PM, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica estiveram na ocorrência.
Agora, as circunstâncias da morte seguem sob investigação da PC, que deverá esclarecer o que aconteceu entre o desaparecimento de Grenes e o momento em que o corpo foi localizado.
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