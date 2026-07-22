Identificado homem encontrado morto em área de mata às margens da BR-153, em Anápolis

Familiares haviam registrado boletim de ocorrência após o desaparecimento do homem, que fugiu do Heana no fim de junho

Identificado homem encontrado morto em área de mata às margens da BR-153, em Anápolis
Corpo foi localizado em avançado estado de decomposição em uma área de mata próxima ao viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Reprodução)
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Foi identificado como Grenes Oliveira Leite, de 40 anos, o homem encontrado morto em uma área de mata às margens da BR-153, na região do viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis. O corpo havia sido localizado na tarde da última terça-feira (21), já em avançado estado de decomposição.

A família havia registrado um boletim de ocorrência informando o desaparecimento de Grenes no dia 28 de junho, um dia após ele fugir do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde estava internado para realizar um procedimento cirúrgico.

O homem sofreu um surto e deixou a unidade hospitalar na manhã do dia 27 de junho. Durante a fuga, ele teria agredido um dos seguranças do hospital e, desde então, não foi mais visto.

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O corpo foi encontrado por uma testemunha que fazia uma ronda pela região e percebeu um forte odor vindo da vegetação. Ao verificar o local, encontrou o cadáver e acionou a Polícia Militar (PM).

Além da PM, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica estiveram na ocorrência.

Agora, as circunstâncias da morte seguem sob investigação da PC, que deverá esclarecer o que aconteceu entre o desaparecimento de Grenes e o momento em que o corpo foi localizado.

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Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua no Portal 6 desde 2022, passando pelas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com a opinião pública e cotidiano da população.

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