Identificado homem encontrado morto em área de mata às margens da BR-153, em Anápolis

Familiares haviam registrado boletim de ocorrência após o desaparecimento do homem, que fugiu do Heana no fim de junho

Corpo foi localizado em avançado estado de decomposição em uma área de mata próxima ao viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Grenes Oliveira Leite, de 40 anos, o homem encontrado morto em uma área de mata às margens da BR-153, na região do viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis. O corpo havia sido localizado na tarde da última terça-feira (21), já em avançado estado de decomposição.

A família havia registrado um boletim de ocorrência informando o desaparecimento de Grenes no dia 28 de junho, um dia após ele fugir do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde estava internado para realizar um procedimento cirúrgico.

O homem sofreu um surto e deixou a unidade hospitalar na manhã do dia 27 de junho. Durante a fuga, ele teria agredido um dos seguranças do hospital e, desde então, não foi mais visto.

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O corpo foi encontrado por uma testemunha que fazia uma ronda pela região e percebeu um forte odor vindo da vegetação. Ao verificar o local, encontrou o cadáver e acionou a Polícia Militar (PM).

Além da PM, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica estiveram na ocorrência.

Agora, as circunstâncias da morte seguem sob investigação da PC, que deverá esclarecer o que aconteceu entre o desaparecimento de Grenes e o momento em que o corpo foi localizado.

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