Quadrados coloridos no fundo da caixa de leite: para que servem e por que alguns têm e outros não

Um detalhe quase invisível desperta dúvidas antigas e continua confundindo milhares de consumidores

(Foto: Reprodução)

Ao escolher uma caixa de leite no supermercado, muitas pessoas já ouviram o alerta para evitar embalagens com quadrados coloridos no fundo, sob a alegação de que isso indicaria um produto reprocessado.

A informação, porém, é falsa. Especialistas explicam que esses pequenos marcadores não possuem qualquer ligação com a qualidade, a procedência ou o processamento do leite, sendo apenas parte do controle técnico utilizado durante a fabricação das embalagens.

A nutricionista Cynthia Zattera, formada pela Universidade Veiga de Almeida (RJ) e pós-graduada em reprogramação epigenética, afirma que a crença circula há anos, principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens, sem qualquer comprovação.

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Segundo ela, também não existe fundamento para outro boato bastante conhecido, de que pontos ou números impressos na parte inferior da embalagem indicariam diferentes níveis de qualidade ou reprocessamento do produto.

Controle de impressão

De acordo com a médica Patrícia Santiago, formada pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e pós-graduada em nutrologia, os quadrados coloridos são chamados de códigos de controle de impressão, também conhecidos como blocos de controle de cores.

Eles fazem parte do processo gráfico das embalagens e permitem que os operadores acompanhem a fidelidade das cores durante a impressão.

As marcações representam o padrão CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto, utilizado mundialmente na indústria gráfica para garantir que as tonalidades sejam reproduzidas corretamente e que os equipamentos permaneçam calibrados.

A presença ou ausência desses quadrados depende do projeto gráfico e do processo de impressão adotado pelo fabricante da embalagem, motivo pelo qual algumas caixas exibem os marcadores e outras não.

O detalhe não interfere na segurança alimentar, na validade, na composição ou na qualidade do leite. Especialistas ressaltam que interpretações equivocadas sobre símbolos industriais costumam alimentar boatos que se espalham rapidamente pela internet.

Para o consumidor, a recomendação é observar informações realmente importantes na embalagem, como prazo de validade, integridade da caixa, condições de armazenamento e registro dos órgãos responsáveis pela fiscalização sanitária.

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