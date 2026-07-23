Colocar casca de laranja na panela de pressão do feijão: para que serve e por que é recomendado

Um ingrediente que normalmente vai para o lixo pode deixar o feijão mais leve e reduzir um dos desconfortos mais comuns após a refeição

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/casinha_da_kk/TikTok/ Receitas Tio João)

O feijão faz parte da mesa dos brasileiros praticamente todos os dias.

Além de nutritivo, ele combina com diferentes pratos e é considerado um dos alimentos mais tradicionais do país.

No entanto, muitas pessoas evitam consumir grandes quantidades por causa do desconforto abdominal que pode surgir após a refeição.

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Pensando nisso, algumas dicas de cozinha prometem tornar o preparo mais leve sem mudar o sabor do alimento.

Por que colocar casca de laranja no feijão?

Uma dessas recomendações consiste em adicionar uma casca de laranja bem lavada na panela de pressão durante o cozimento do feijão.

Segundo a dica, a casca libera compostos naturais e óleos essenciais que ajudam a reduzir a ação dos oligossacarídeos, carboidratos presentes no feijão que costumam fermentar no intestino.

Como resultado, o alimento tende a ficar mais fácil de digerir e provoca menos desconforto após o consumo.

Os principais benefícios são:

ajuda a facilitar a digestão;

contribui para reduzir a formação de gases;

deixa a refeição mais leve para o estômago;

não altera o sabor tradicional do feijão.

A casca muda o gosto do feijão?

Em geral, não. Como apenas um pedaço da casca é utilizado durante o cozimento, o sabor característico do feijão permanece praticamente o mesmo.

Além disso, a recomendação é usar uma casca de laranja bem higienizada, evitando resíduos na preparação.

Embora o truque seja bastante popular, ele não substitui outros cuidados importantes, como deixar o feijão de molho antes do cozimento e utilizar ingredientes de boa qualidade.

Ainda assim, a dica pode ser uma alternativa simples para quem busca uma refeição mais leve e com menos desconforto digestivo.

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