Torneira saindo pouca água: como aumentar a pressão das torneiras de casa sem gastar com pedreiro ou obra, segundo encanadores

Falha aparentemente complicada pode estar ligada a um detalhe simples, escondido na própria saída de água e ignorado durante a limpeza

(Imagem: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Abrir a torneira e receber apenas um fio de água transforma tarefas simples em um teste de paciência. Lavar a louça demora mais, encher uma panela vira perda de tempo e até a higiene da pia fica prejudicada.

Apesar de muita gente associar o problema imediatamente à tubulação, encanadores explicam que a redução do fluxo pode estar em peças acessíveis. Antes de pensar em obra, vale fazer algumas verificações simples.

Comece pela ponta da torneira

O primeiro passo é desenroscar o arejador, pequena peça instalada no bico da torneira.

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A tela interna pode acumular areia, ferrugem e outros resíduos, bloqueando a passagem da água.

Após retirar a peça, basta:

lavar o arejador em água corrente;

usar uma escova pequena para soltar a sujeira;

limpar os furinhos com cuidado;

encaixar novamente e testar a torneira.

Um pano pode ser colocado entre a peça e o alicate para evitar riscos no acabamento.

Confira registros e mangueiras

Outro cuidado fácil é verificar se o registro da pia está totalmente aberto.

Ele pode ter ficado parcialmente fechado depois de uma limpeza, mudança ou pequeno reparo.

Nas torneiras ligadas por mangueira flexível, observe se o tubo está dobrado ou prensado contra o armário.

Corrigir a posição pode liberar o fluxo imediatamente.

Também vale conferir filtros acoplados e duchinhas, que podem apresentar entupimentos semelhantes aos do arejador.

Faça um teste antes de chamar ajuda

Abra outras torneiras da casa e compare o volume de água. Se apenas uma apresentar o problema, a obstrução provavelmente está na própria torneira, no arejador ou na mangueira.

Caso todas estejam fracas, verifique se o registro geral está completamente aberto e se há água suficiente na caixa-d’água.

Essas medidas podem melhorar o fluxo sem quebrar paredes. Porém, elas não aumentam a pressão estrutural do imóvel.

Quando toda a casa continua com pouca água, a causa pode estar na altura da caixa, em tubulações obstruídas ou no abastecimento.

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