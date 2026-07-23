Torneira saindo pouca água: como aumentar a pressão das torneiras de casa sem gastar com pedreiro ou obra, segundo encanadores
Falha aparentemente complicada pode estar ligada a um detalhe simples, escondido na própria saída de água e ignorado durante a limpeza
Abrir a torneira e receber apenas um fio de água transforma tarefas simples em um teste de paciência. Lavar a louça demora mais, encher uma panela vira perda de tempo e até a higiene da pia fica prejudicada.
Apesar de muita gente associar o problema imediatamente à tubulação, encanadores explicam que a redução do fluxo pode estar em peças acessíveis. Antes de pensar em obra, vale fazer algumas verificações simples.
Comece pela ponta da torneira
O primeiro passo é desenroscar o arejador, pequena peça instalada no bico da torneira.
A tela interna pode acumular areia, ferrugem e outros resíduos, bloqueando a passagem da água.
- Após retirar a peça, basta:
- lavar o arejador em água corrente;
- usar uma escova pequena para soltar a sujeira;
- limpar os furinhos com cuidado;
- encaixar novamente e testar a torneira.
Um pano pode ser colocado entre a peça e o alicate para evitar riscos no acabamento.
Confira registros e mangueiras
Outro cuidado fácil é verificar se o registro da pia está totalmente aberto.
Ele pode ter ficado parcialmente fechado depois de uma limpeza, mudança ou pequeno reparo.
Nas torneiras ligadas por mangueira flexível, observe se o tubo está dobrado ou prensado contra o armário.
Corrigir a posição pode liberar o fluxo imediatamente.
Também vale conferir filtros acoplados e duchinhas, que podem apresentar entupimentos semelhantes aos do arejador.
Faça um teste antes de chamar ajuda
Abra outras torneiras da casa e compare o volume de água. Se apenas uma apresentar o problema, a obstrução provavelmente está na própria torneira, no arejador ou na mangueira.
Caso todas estejam fracas, verifique se o registro geral está completamente aberto e se há água suficiente na caixa-d’água.
Essas medidas podem melhorar o fluxo sem quebrar paredes. Porém, elas não aumentam a pressão estrutural do imóvel.
Quando toda a casa continua com pouca água, a causa pode estar na altura da caixa, em tubulações obstruídas ou no abastecimento.
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