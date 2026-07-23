Usar o muro construído pelo vizinho para apoiar uma nova obra pode dar a ele o direito de retirar a estrutura sem aviso e cobrar parte do valor da parede
Código Civil permite cobrar a meação da parede, mas eventual demolição depende das circunstâncias, de provas técnicas e, sem acordo, de decisão judicial
Aproveitar o muro existente na divisa parece uma forma simples de economizar materiais durante a construção de uma cobertura ou de um puxadinho. No entanto, apoiar vigas, telhas ou outras estruturas na parede feita pelo vizinho pode terminar em disputa judicial.
A parede não se torna automaticamente de uso comum apenas porque foi erguida sobre a linha divisória. Conforme o caso, quem bancou a construção primeiro pode exigir que o outro proprietário pague parte do valor antes de utilizá-la.
O que diz o Código Civil
O artigo 1.304 do Código Civil estabelece que o proprietário que construir primeiro pode cobrar do vizinho metade do valor atual da parede, do muro, do cercado ou de outra obra divisória da qual ele pretenda se utilizar.
A legislação também menciona metade do valor do terreno ocupado pela estrutura. Portanto, a cobrança não corresponde necessariamente ao chamado “valor histórico” pago décadas atrás, como afirma o texto de referência. A lei utiliza a expressão valor atual da obra e do terreno.
Já o artigo 1.305 permite que o confinante alicerce ou encoste sua construção na parede divisória até determinada profundidade. Porém, essa possibilidade deve respeitar a segurança da estrutura e os direitos do proprietário vizinho.
Vizinho pode demolir o puxadinho sozinho?
Não existe autorização geral para entrar no imóvel ao lado e retirar a cobertura sem aviso.
Caso não haja acordo, o proprietário prejudicado pode recorrer à Justiça para pedir a paralisação da obra, a retirada do que foi apoiado irregularmente e a reparação de eventuais danos. O resultado depende das provas, da localização da parede e das regras urbanísticas aplicáveis.
Uma ordem de demolição, portanto, não é automática. Ela pode ser concedida quando a obra viola a propriedade alheia, apresenta irregularidades ou ameaça a segurança, mas exige análise individual do caso.
Rachaduras precisam de perícia
O surgimento de uma trinca depois da construção não prova, sozinho, que o puxadinho causou o problema.
Para responsabilizar o proprietário da nova obra, normalmente será necessário demonstrar o nexo entre o peso acrescentado e o dano. Um engenheiro pode avaliar a fundação, os materiais, as vigas, a idade da parede e a distribuição da carga.
Se a perícia confirmar que a intervenção causou rachaduras, o responsável poderá ser obrigado a remover a estrutura, reparar a parede e indenizar outros prejuízos comprovados.
Como evitar o problema
Antes de apoiar qualquer obra no muro vizinho, o proprietário deve confirmar a localização exata da parede e verificar se ela está inteiramente dentro do outro terreno ou sobre a divisa.
Também é recomendável obter autorização escrita, contratar um engenheiro ou arquiteto e consultar a prefeitura sobre alvarás e regras locais.
O acordo pode definir o valor da meação, as intervenções permitidas e a responsabilidade por possíveis danos. Assim, uma economia aparentemente simples não se transforma em processo, gasto com reparos ou obrigação de desfazer a construção.
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