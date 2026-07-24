Anvisa proíbe a venda de shampoos, perfumes e óleos em supermercados e farmácias de todo o país

Medida alcança cosméticos sem regularização, com fórmulas diferentes das autorizadas e problemas nas informações dos rótulos

(Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de diversos cosméticos comercializados de forma irregular no Brasil.

As medidas, publicadas nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União, proíbem a fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso dos produtos atingidos.

A lista inclui shampoos, perfume, óleo capilar, alisantes e pasta modeladora. Conforme a agência, foram identificados itens sem regularização sanitária, com fórmulas diferentes das autorizadas e com irregularidades na rotulagem.

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Produtos proibidos pela Anvisa

Entre os cosméticos atingidos estão:

Perfume Árabe Lattafa Asada 100nk Eau de Parfum Masculino;

Amazon Therapy Supreme Mask;

todos os produtos da Flora Amazônica Cosmética-ME;

Titanium 2 Escova Semidefinitiva, da Titanium Liss Hair Cosmetic;

Cúrcuma Longa Bio Tintura Livealoe;

Pasta Modeladora Loca;

Shampoo Lovely Reparação Total Merli;

Shampoo Lovely Manutenção da Cor Merli;

Zero Dor – Diamond;

Shampoo Reposição Carbono;

Essenza Hair Diamond;

Óleo Marrocos – Prime;

BB Cream Keratina.

Segundo a Anvisa, os dois shampoos da linha Lovely apresentavam fórmulas diferentes das autorizadas. Já o Zero Dor – Diamond não tinha regularização sanitária. Os demais itens da Esplendor Indústria de Cosméticos apresentaram problemas na rotulagem.

Produto vendido na Shopee será apreendido

A agência também determinou a apreensão de todos os lotes do Profuse Nitrel Suavizante Balm encontrado à venda na Shopee.

A Aché Laboratórios Farmacêuticos informou à Anvisa que desconhece a fabricação do item anunciado. Além disso, o produto apresentava características e rótulo diferentes dos utilizados no cosmético original.

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