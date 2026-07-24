Arroz branco, parboilizado ou integral: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado

Do processamento ao tempo de preparo, cada tipo de arroz apresenta vantagens que devem ser consideradas antes de colocar o pacote no carrinho

(Foto: Reprodução)

Presente diariamente na mesa dos brasileiros, o arroz costuma ocupar corredores inteiros nos supermercados. Entre pacotes brancos, amarelados ou integrais, porém, a escolha envolve mais do que preferência por sabor e textura.

Do ponto de vista nutricional, o arroz integral costuma ser a alternativa mais completa. Como preserva o farelo e o germe, concentra mais fibras, vitaminas e minerais do que o branco, que perde parte desses componentes durante o polimento.

Branco é mais rápido

O arroz branco passa pela retirada da casca, do germe e de grande parte das camadas externas. Por isso, apresenta sabor suave, textura macia e menor tempo de cozimento.

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A ausência do farelo também reduz a quantidade de fibras e faz com que o carboidrato seja digerido mais rapidamente. Ainda assim, ele pode integrar uma alimentação equilibrada, especialmente quando servido com feijão, verduras e proteínas.

Parboilizado fica no meio-termo

Antes de ser descascado, o arroz parboilizado passa por um tratamento com água e calor. Esse processo transfere parte dos nutrientes das camadas externas para o interior do grão, tornando-o nutricionalmente superior ao branco polido.

Além disso, ele tende a ficar mais solto, resistente e menos propenso a empapar. Em contrapartida, apresenta coloração amarelada e sabor mais marcante.

Qual colocar no carrinho?

Para quem busca maior teor de fibras e saciedade, o integral é a melhor escolha. Já o parboilizado oferece equilíbrio entre praticidade, textura e nutrientes.

O branco continua sendo uma opção válida para quem prioriza rapidez, sabor neutro ou tem dificuldade para consumir fibras. Portanto, a melhor compra depende da rotina, da aceitação da família e das necessidades individuais.

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