Azeite com rótulo vermelho, verde ou azul: o que cada cor significa e para que serve cada tipo

Cores ajudam a distinguir linhas de azeite de uma marca, mas consumidor deve conferir categoria, sabor e indicação culinária antes da compra

(Foto: Ilustração/Unsplash)

Diante de tantas opções nas prateleiras, escolher um azeite pode parecer mais complicado do que deveria. Embalagens parecidas, diferentes níveis de acidez e cores variadas costumam provocar dúvidas sobre qual produto levar para casa.

No caso da linha mostrada no vídeo, o rótulo vermelho identifica o azeite de oliva do tipo único, de sabor suave. Ele combina azeite refinado com azeites virgens e funciona bem em refogados, assados, molhos e preparações diárias nas quais se deseja um gosto mais discreto.

Verde é o extra virgem clássico

O rótulo verde corresponde ao azeite extra virgem clássico. Produzido por processos físicos, ele apresenta perfil equilibrado entre notas frutadas, amargas e picantes.

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A fabricante recomenda o produto tanto para cozinhar quanto para temperar saladas e finalizar receitas. Pela legislação brasileira e pelo padrão do Conselho Oleícola Internacional, o extra virgem deve ter acidez livre máxima de 0,8%, além de atender a critérios químicos e sensoriais.

Já o rótulo azul, nessa linha comercial, indica um extra virgem de sabor mais marcante e persistente. Por isso, costuma ser escolhido para pães, saladas, vegetais grelhados, carnes e pratos nos quais o azeite deve aparecer com maior intensidade.

Cor não é uma regra universal

Apesar de facilitarem a identificação visual, vermelho, verde e azul não representam uma classificação oficial válida para todas as marcas. Cada fabricante define as próprias embalagens.

Assim, o mais seguro é observar no rótulo expressões como “extra virgem”, “virgem” ou “azeite de oliva”, além da indicação de uso e do perfil de sabor. A legislação classifica o produto pela composição e pelos parâmetros de qualidade, não pela cor da embalagem.

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