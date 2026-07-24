Cachorro-quente diferenciado: é rápido de fazer, fica cremoso e, depois de provar, você nunca mais vai querer preparar de outro jeito

Receita feita em uma única panela combina recheio reforçado e queijos derretidos para transformar um clássico dos lanches

(Imagens: Reprodução/Redes Sociais)

Poucas receitas combinam tanto com aqueles dias em que a vontade de comer algo saboroso esbarra na falta de tempo quanto cachorro-quente. Com alguns ingredientes e apenas uma panela, é possível transformar um clássico conhecido em um lanche mais cremoso e reforçado.

E para fazer um diferenciado, você precisa apenas de carne-seca desfiada, cebola, milho, salsicha, molho de tomate, requeijão e queijo. O resultado é um recheio encorpado, preparado rapidamente e servido ainda quente no pão.

Como preparar

O primeiro passo é colocar a carne-seca desfiada na panela e acrescentar a cebola picada. Os dois ingredientes devem permanecer no fogo até que a cebola amoleça e os sabores se misturem.

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Em seguida, entram o milho e as salsichas cortadas em rodelas. Depois de refogar rapidamente, basta adicionar molho de tomate e temperos a gosto, tomando cuidado com o sal, já que a carne e os embutidos podem conter sódio.

A cremosidade vem do requeijão, incorporado diretamente ao molho. Para finalizar, são colocadas fatias de muçarela e queijo ralado sobre a mistura.

Recheio pronto na própria panela

A panela deve ser tampada por alguns minutos, apenas até os queijos derreterem. Depois disso, o recheio pode ser colocado no pão e complementado com batata palha ou outros acompanhamentos.

Além de concentrar o preparo em um único recipiente, a técnica reduz a quantidade de louça e ajuda a manter o recheio quente.

Veja abaixo o passo a passo da receita compartilhado pela criadora de conteúdo Bianca Bacelar:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bianca Barcelar (@biancabarcelarr)

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