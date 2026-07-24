Feijão tropeiro para o almoço de domingo: a receita que fica uma delícia, bem recheada e com gostinho de comida da infância

Com ingredientes simples e muito sabor, essa receita conquista pela combinação de carnes, couve e banana-da-terra frita

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/mirellemaedosgemeos)

Poucas receitas despertam tanta nostalgia quanto o feijão tropeiro. Presente em almoços de família e encontros especiais, o prato combina ingredientes simples para criar um sabor marcante que atravessa gerações.

Além de ser fácil de preparar, a receita permite adaptações sem perder a essência. No entanto, alguns ingredientes fazem toda a diferença para garantir um tropeiro bem temperado, úmido e cheio de sabor.

Ingredientes para um feijão tropeiro bem recheado

Para preparar a receita, você vai precisar de:

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1 kg de feijão-carioca cozido e escorrido;

500 g de bacon em cubos;

3 linguiças calabresas fatiadas;

2 bananas-da-terra fritas;

Couve cortada bem fininha;

Cebola fatiada;

Alho amassado;

Cheiro-verde ou cebolinha;

Farinha de mandioca;

Sal, pimenta-do-reino e pimenta calabresa a gosto.

Como preparar o feijão tropeiro

Primeiro, frite o bacon na própria gordura até dourar. Em seguida, acrescente a calabresa e deixe os dois ingredientes ganharem bastante cor.

Depois, adicione o alho, a pimenta-do-reino e a pimenta calabresa. Assim que o alho dourar, coloque a cebola e refogue rapidamente.

Agora siga esta ordem:

Misture a couve fatiada;

Acrescente a banana-da-terra frita;

Adicione o feijão cozido e escorrido;

Ajuste o sal;

Coloque a farinha aos poucos, mexendo sempre.

A farinha deve ser adicionada gradualmente para deixar o tropeiro úmido, sem ressecar a mistura.

Finalize com cheiro-verde e sirva

Por último, espalhe bastante cheiro-verde ou cebolinha sobre o feijão tropeiro. Em seguida, desligue o fogo e deixe a panela tampada por alguns minutos antes de servir.

O resultado é um prato bem recheado, com bacon crocante, calabresa dourada, couve refogada e o toque adocicado da banana-da-terra.

Assim, a receita se torna uma ótima opção para reunir a família em um almoço de domingo ou em qualquer ocasião especial.

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