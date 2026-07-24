Feijão tropeiro para o almoço de domingo: a receita que fica uma delícia, bem recheada e com gostinho de comida da infância

Com ingredientes simples e muito sabor, essa receita conquista pela combinação de carnes, couve e banana-da-terra frita

O feijão tropeiro ganha um toque especial com bacon, calabresa, couve e banana-da-terra frita
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/mirellemaedosgemeos)
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Poucas receitas despertam tanta nostalgia quanto o feijão tropeiro. Presente em almoços de família e encontros especiais, o prato combina ingredientes simples para criar um sabor marcante que atravessa gerações.

Além de ser fácil de preparar, a receita permite adaptações sem perder a essência. No entanto, alguns ingredientes fazem toda a diferença para garantir um tropeiro bem temperado, úmido e cheio de sabor.

Ingredientes para um feijão tropeiro bem recheado

Para preparar a receita, você vai precisar de:

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  • 1 kg de feijão-carioca cozido e escorrido;
  • 500 g de bacon em cubos;
  • 3 linguiças calabresas fatiadas;
  • 2 bananas-da-terra fritas;
  • Couve cortada bem fininha;
  • Cebola fatiada;
  • Alho amassado;
  • Cheiro-verde ou cebolinha;
  • Farinha de mandioca;
  • Sal, pimenta-do-reino e pimenta calabresa a gosto.

Como preparar o feijão tropeiro

Primeiro, frite o bacon na própria gordura até dourar. Em seguida, acrescente a calabresa e deixe os dois ingredientes ganharem bastante cor.

Depois, adicione o alho, a pimenta-do-reino e a pimenta calabresa. Assim que o alho dourar, coloque a cebola e refogue rapidamente.

Agora siga esta ordem:

  • Misture a couve fatiada;
  • Acrescente a banana-da-terra frita;
  • Adicione o feijão cozido e escorrido;
  • Ajuste o sal;
  • Coloque a farinha aos poucos, mexendo sempre.

A farinha deve ser adicionada gradualmente para deixar o tropeiro úmido, sem ressecar a mistura.

Finalize com cheiro-verde e sirva

Por último, espalhe bastante cheiro-verde ou cebolinha sobre o feijão tropeiro. Em seguida, desligue o fogo e deixe a panela tampada por alguns minutos antes de servir.

O resultado é um prato bem recheado, com bacon crocante, calabresa dourada, couve refogada e o toque adocicado da banana-da-terra.

Assim, a receita se torna uma ótima opção para reunir a família em um almoço de domingo ou em qualquer ocasião especial.

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Daniella Bruno

Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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