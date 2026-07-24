Feijão tropeiro para o almoço de domingo: a receita que fica uma delícia, bem recheada e com gostinho de comida da infância
Com ingredientes simples e muito sabor, essa receita conquista pela combinação de carnes, couve e banana-da-terra frita
Poucas receitas despertam tanta nostalgia quanto o feijão tropeiro. Presente em almoços de família e encontros especiais, o prato combina ingredientes simples para criar um sabor marcante que atravessa gerações.
Além de ser fácil de preparar, a receita permite adaptações sem perder a essência. No entanto, alguns ingredientes fazem toda a diferença para garantir um tropeiro bem temperado, úmido e cheio de sabor.
Ingredientes para um feijão tropeiro bem recheado
Para preparar a receita, você vai precisar de:
- 1 kg de feijão-carioca cozido e escorrido;
- 500 g de bacon em cubos;
- 3 linguiças calabresas fatiadas;
- 2 bananas-da-terra fritas;
- Couve cortada bem fininha;
- Cebola fatiada;
- Alho amassado;
- Cheiro-verde ou cebolinha;
- Farinha de mandioca;
- Sal, pimenta-do-reino e pimenta calabresa a gosto.
Como preparar o feijão tropeiro
Primeiro, frite o bacon na própria gordura até dourar. Em seguida, acrescente a calabresa e deixe os dois ingredientes ganharem bastante cor.
Depois, adicione o alho, a pimenta-do-reino e a pimenta calabresa. Assim que o alho dourar, coloque a cebola e refogue rapidamente.
Agora siga esta ordem:
- Misture a couve fatiada;
- Acrescente a banana-da-terra frita;
- Adicione o feijão cozido e escorrido;
- Ajuste o sal;
- Coloque a farinha aos poucos, mexendo sempre.
A farinha deve ser adicionada gradualmente para deixar o tropeiro úmido, sem ressecar a mistura.
Finalize com cheiro-verde e sirva
Por último, espalhe bastante cheiro-verde ou cebolinha sobre o feijão tropeiro. Em seguida, desligue o fogo e deixe a panela tampada por alguns minutos antes de servir.
O resultado é um prato bem recheado, com bacon crocante, calabresa dourada, couve refogada e o toque adocicado da banana-da-terra.
Assim, a receita se torna uma ótima opção para reunir a família em um almoço de domingo ou em qualquer ocasião especial.
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