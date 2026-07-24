Não é empanado, nem grelhado: a melhor maneira de fazer peito de frango, segundo cozinheira

Frango feito em uma única panela combina temperos, vegetais e um molho encorpado para deixar a carne macia e cheia de sabor

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@receitadaanalu)

O peito de frango é uma opção prática para o almoço, mas pode ficar seco quando passa do ponto ou é preparado sem ingredientes que ajudem a preservar a umidade. Uma receita compartilhada pela cozinheira Analu Sousa (@receitadaanalu) mostra uma alternativa simples para transformar o corte.

A sugestão é preparar peito de frango acebolado e ao molho, com pimentões, tomate e diferentes temperos. A carne é cortada em pedaços, dourada rapidamente e finalizada dentro de um molho encorpado.

Como preparar o peito de frango

Primeiro, aqueça uma frigideira grande com um pouco de manteiga e óleo. Em seguida, coloque o peito de frango cortado em cubos e deixe dourar, mexendo apenas quando necessário.

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Retire a carne da panela e reserve. Na mesma frigideira, refogue cebola picada até começar a ficar transparente. Depois, acrescente alho e misture por alguns segundos.

Devolva o frango à panela e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica, ervas secas e outros condimentos de sua preferência. Um pouco de molho de soja também pode ser usado para reforçar a cor e o sabor.

Molho deixa a carne mais suculenta

Na sequência, adicione pimentões vermelho e verde cortados em tiras, além de tomate picado. Misture bem e acrescente molho de tomate e uma pequena quantidade de água.

Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até os vegetais amolecerem e o molho reduzir. Esse cozimento ajuda o frango a absorver os temperos sem perder tanta umidade.

Para finalizar, coloque cheiro-verde ou coentro picado. A receita pode ser servida com arroz branco, purê de batatas ou macarrão.

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