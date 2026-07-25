Não é só colocar na geladeira: a melhor maneira de conservar a cenoura por mais tempo, segundo agricultores

Um cuidado simples no armazenamento ajuda a manter a cenoura firme, fresca e própria para o consumo por mais tempo

(Foto: Reprodução)

Guardar a cenoura de qualquer jeito na geladeira pode fazer com que ela murche, perca a firmeza e estrague antes do esperado. A umidade e o contato com o ar influenciam diretamente na conservação do alimento.

A melhor maneira de manter a cenoura fresca por mais tempo é colocá-la em um saco plástico e armazená-la na gaveta de legumes. Para períodos maiores, a alternativa mais eficiente é congelá-la depois do branqueamento.

Como guardar a cenoura na geladeira

Antes de armazenar, retire as folhas e os talos, caso ainda estejam presos à raiz. Essas partes continuam puxando umidade e podem acelerar o ressecamento da cenoura.

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Em seguida, coloque o alimento dentro de um saco plástico limpo. O ideal é fazer pequenos furos na embalagem ou deixá-la levemente aberta, permitindo a circulação de ar sem provocar perda excessiva de umidade.

A cenoura deve ficar na gaveta de legumes, área da geladeira preparada para manter temperatura e umidade mais adequadas. Também é importante evitar lavar o alimento antes de guardá-lo. A umidade acumulada favorece o surgimento de mofo e o apodrecimento.

Congelamento exige branqueamento

Quem deseja conservar a cenoura por vários meses pode optar pelo congelamento. No entanto, não basta apenas cortar e colocar o alimento diretamente no congelador.

Primeiro, lave, descasque e corte a cenoura no formato desejado. Depois, mergulhe os pedaços em água fervente por aproximadamente dois a três minutos.

Na sequência, transfira-os imediatamente para uma tigela com água gelada. Esse processo, conhecido como branqueamento, ajuda a preservar a cor, a textura e os nutrientes.

Após escorrer e secar bem, distribua as cenouras em sacos próprios para congelamento. Retire o máximo possível de ar antes de fechar a embalagem.

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