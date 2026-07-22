Não é na geladeira, nem no armário: a melhor maneira de conservar a batata por mais tempo, segundo cozinheiros

A batata está entre os alimentos mais presentes na cozinha brasileira, mas também é um dos que estragam com mais facilidade quando armazenados de forma inadequada

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Embora muitas pessoas recorram à geladeira ou simplesmente deixem o alimento dentro de um armário fechado, cozinheiros e especialistas em conservação recomendam outro caminho: guardar as batatas em um ambiente fresco, escuro e com boa circulação de ar.

Esse tipo de armazenamento ajuda a prolongar a vida útil do tubérculo, reduzindo a brotação, o apodrecimento e o surgimento de manchas verdes.

O melhor lugar para guardar batatas

O ideal é armazenar as batatas em um cesto de palha, caixa de madeira, saco de papel ou recipiente vazado, sempre em um local protegido da luz direta e com temperatura amena.

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Despensas bem ventiladas, porões ou áreas frescas da casa costumam oferecer as melhores condições.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a temperatura ideal para conservar batatas fica entre 7 °C e 10 °C. Temperaturas muito baixas alteram parte do amido, transformando-o em açúcares, o que modifica o sabor e o comportamento do alimento durante o preparo.

Por que a geladeira não é indicada

Ao contrário do que muitos imaginam, refrigerar batatas cruas não aumenta sua durabilidade.

O frio intenso acelera a conversão do amido em açúcar, deixando o alimento mais adocicado. Além disso, quando essas batatas são fritas, assadas ou tostadas em altas temperaturas, podem formar maiores quantidades de acrilamida, composto que surge naturalmente em alimentos ricos em amido durante o cozimento intenso.

Por esse motivo, autoridades de segurança alimentar orientam que batatas cruas sejam mantidas fora da geladeira, salvo em situações específicas de armazenamento industrial.

Evite guardar junto com cebolas

Outro erro comum é armazenar batatas e cebolas no mesmo recipiente.

As cebolas liberam gases naturais durante o armazenamento que podem acelerar a deterioração das batatas, favorecendo o aparecimento de brotos e reduzindo sua vida útil.

Também é importante evitar sacos plásticos totalmente fechados. A falta de ventilação favorece o acúmulo de umidade, criando um ambiente propício para fungos e apodrecimento.

Quando é hora de descartar

Batatas com pequenos brotos ainda podem ser aproveitadas após a retirada dessas partes, desde que permaneçam firmes e sem áreas verdes.

Entretanto, se estiverem muito moles, enrugadas, com cheiro desagradável ou apresentarem grandes manchas esverdeadas, o recomendado é descartá-las.

A coloração verde indica maior presença de solanina, substância natural produzida pela planta que, em excesso, pode causar intoxicação alimentar.

Assim, manter as batatas em um ambiente fresco, escuro e ventilado continua sendo a maneira mais eficiente de prolongar sua conservação e preservar suas características por mais tempo.

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