Rebeca Gomes, especialista em carreiras: “eu já ganhei aumento 3 vezes e hoje vou te ensinar como pedir da maneira correta”

Especialista explica como transformar resultados, elogios e novas responsabilidades em argumentos sólidos para conquistar um aumento

(Imagens: Reprodução/Redes Sociais)

Pedir um aumento salarial costuma provocar insegurança, especialmente quando o profissional não sabe como apresentar o assunto ao gestor. Porém, uma preparação cuidadosa pode tornar a conversa mais objetiva e aumentar as chances de uma resposta positiva.

A especialista em carreiras Rebeca Gomes afirma que já conseguiu três reajustes em quatro anos. Segundo ela, o principal segredo é construir uma argumentação baseada no valor entregue à empresa, e não apenas em necessidades financeiras pessoais.

Prepare um documento

Antes da conversa, Rebeca recomenda reunir as principais realizações profissionais em um documento. A lista pode incluir projetos entregues, problemas solucionados, metas alcançadas, novas responsabilidades e resultados obtidos.

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Também vale registrar elogios recebidos de clientes, colegas ou gestores. Esses retornos ajudam a demonstrar que o desempenho é reconhecido por outras pessoas dentro ou fora da empresa.

A orientação está alinhada à recomendação da Harvard Business Review, que trata a negociação salarial como um processo que exige pesquisa, planejamento, escolha do momento e documentação das conquistas.

Mostre o valor entregue

Durante a reunião, a especialista aconselha apresentar os resultados de maneira direta, destacando como o trabalho beneficiou o negócio. Sempre que possível, números e exemplos concretos devem substituir argumentos genéricos.

Em vez de justificar o pedido com o aumento das contas pessoais, por exemplo, o profissional deve mostrar que suas entregas, competências ou responsabilidades cresceram. Guias de carreira também recomendam pesquisar a faixa salarial do cargo e observar a situação financeira da empresa antes de iniciar a negociação.

Caso o reajuste não possa ser concedido imediatamente, Rebeca sugere perguntar quais metas precisam ser atingidas e combinar uma nova data para retomar o assunto.

Veja abaixo a fala completa de Rebeca:

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