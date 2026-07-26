Dentista suspeita de matar jornalista em Goiânia era amiga da vítima há mais de 10 anos e dona do apartamento onde crime ocorreu

Mulher teve prisão em flagrante foi convertida em preventiva após audiência de custódia

Jornalista Delson Carlos teria sido morto por Renata de Almeida Pedreira e Sousa, dentista e amiga da vítima há mais de 10 anos. (Fotos: Reprodução/Redes Sociais)

A dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, de 56 anos, suspeita de matar a facadas o jornalista Delson Carlos Henrique de Lima Barros, era amiga da vítima há mais de dez anos e proprietária do apartamento onde o crime aconteceu, no Setor Bueno, em Goiânia.

As informações foram confirmadas pelo companheiro do jornalista, Warley Oliveira, ao G1.

Ele também afirmou que Delson atuava como assessor de imprensa da dentista ao longo desse período. Além disso, ele morava no imóvel, alugado da suspeita.

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Neste sábado (25), Renata passou por audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio e lesão corporal.

Relembre

O caso ocorreu na noite de sexta-feira (24), após uma discussão dentro do apartamento. Conforme as investigações iniciais, Delson, Renata e outra mulher, identificada como Márcia Maria Carolli, consumiam bebidas alcoólicas quando teve início um desentendimento.

Durante a confusão, o jornalista foi atingido por golpes de faca e morreu ainda no local. Após o crime, Renata permaneceu trancada no apartamento e se recusou a sair. Equipes especializadas foram acionadas para negociar sua rendição.

Ainda durante a ocorrência, a dentista teria apresentado sinais de surto psicótico e tentado tirar a própria vida. Diante da situação, uma equipe especializada realizou uma intervenção tática para entrar no imóvel.

Segundo familiares e amigos, Delson sonhava em construir uma casa e planejava ter um filho. A data do velório e do sepultamento ainda não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem, devido a questões relacionadas ao processo de reconhecimento do corpo.

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