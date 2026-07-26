Não é o banheiro, nem cozinha: o lugar da casa que mais acumula sujeira e quase ninguém limpa, segundo faxineiras

Poeira, cabelos, pelos e pequenos resíduos ficam escondidos em uma área que costuma passar despercebida durante a faxina semanal

(Foto: Reprodução/Pexels)

O espaço embaixo e atrás dos móveis da sala está entre os lugares que mais acumulam sujeira dentro de casa. Como sofás, estantes e racks raramente são afastados, poeira, cabelos, pelos de animais e restos de alimentos podem permanecer ali por semanas.

Embora banheiro e cozinha recebam mais atenção durante a faxina, a sala costuma concentrar grande circulação de pessoas. Além disso, tapetes e estofados retêm partículas que entram pelos calçados, pelas janelas ou se desprendem de roupas e animais.

Por que embaixo e atrás dos móveis acumula tanta sujeira

A dificuldade de acesso explica boa parte do problema. Durante a limpeza diária, a vassoura ou o aspirador alcança apenas as áreas visíveis, enquanto os resíduos seguem escondidos sob os móveis.

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Ao mesmo tempo, a circulação de ar empurra a poeira para os cantos. Por isso, as regiões próximas aos rodapés e à parte traseira dos móveis formam pequenos depósitos de sujeira.

O problema aumenta em casas com crianças ou animais. Nesses casos, pelos, migalhas e objetos pequenos podem chegar facilmente ao espaço sob o sofá.

Publicações especializadas em organização doméstica também apontam os vãos entre móveis e paredes como áreas frequentemente esquecidas, apesar de concentrarem poeira e fios de cabelo.

Tapetes e estofados também precisam de atenção

Não basta limpar somente o piso visível. Tapetes, sofás e almofadas podem reter poeira, pólen, partículas trazidas da rua e pelos de animais.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda aspirar tapetes e móveis estofados semanalmente ou com maior frequência quando necessário. A medida ajuda a reduzir o acúmulo de poeira e de agentes que podem desencadear alergias.

Além disso, o Carpet and Rug Institute orienta reforçar a aspiração em áreas de grande circulação. Segundo a entidade, uma rotina adequada consegue retirar grande parte da sujeira seca acumulada nas fibras.

Como limpar a área esquecida da sala

Primeiramente, retire almofadas, mantas e objetos soltos. Depois, afaste o sofá ou o móvel apenas quando isso puder ser feito com segurança.

Em seguida, aspire o piso, os rodapés e os cantos. Um bocal estreito ajuda a alcançar as frestas sem espalhar a poeira pelo ambiente.

Depois da aspiração, passe um pano levemente úmido no piso compatível com esse tipo de limpeza. No entanto, evite encharcar a área, principalmente quando houver madeira, laminado ou móveis sensíveis à umidade.

Também vale aspirar o sofá, inclusive entre os assentos e sob as almofadas. Por fim, espere o piso secar antes de devolver o móvel ao lugar.

Com que frequência realizar a limpeza

A frequência depende do movimento da casa. Em residências sem animais, afastar os móveis e fazer uma limpeza completa uma vez por mês pode evitar grandes acúmulos.

Por outro lado, casas com pets, crianças ou moradores alérgicos podem exigir intervalos menores. Além disso, a aspiração das áreas acessíveis deve entrar na rotina semanal.

Portanto, não existe comprovação de que esse seja, em todas as residências, o ponto absolutamente mais sujo. Ainda assim, embaixo e atrás dos móveis da sala está entre as áreas mais negligenciadas e com maior capacidade de esconder resíduos.

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