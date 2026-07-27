A cidadezinha no interior do Brasil com pouco mais de 4 mil habitantes que abriga o maior rio de águas quentes do planeta

Município discreto guarda tesouro ambiental reconhecido internacionalmente pela formação geológica extremamente diferenciada existente

Águas termais conquistam turistas em Goiás. (Foto: Divulgação)

Localizado no sul de Goiás, o município de Rio Quente tem pouco mais de 4 mil habitantes e abriga um dos fenômenos naturais mais impressionantes do Brasil: o Rio Quente, considerado o maior rio de águas naturalmente aquecidas do planeta.

As águas mantêm temperatura entre aproximadamente 34°C e 37°C durante todo o ano, sem influência de atividade vulcânica. O aquecimento ocorre graças ao contato da água da chuva com camadas profundas do solo, onde ela absorve calor e retorna à superfície por meio de nascentes termais.

Além do rio que deu nome ao município, Rio Quente se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Centro-Oeste brasileiro.

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Visitantes de diversas regiões procuram a cidade para aproveitar piscinas naturais, áreas de banho e parques aquáticos abastecidos continuamente pelas águas termais.

A proximidade com Caldas Novas, outro importante polo de turismo hidrotermal, fortalece ainda mais a economia local, que depende principalmente do setor de hospedagem, gastronomia e lazer.

Fenômeno natural

O Rio Quente nasce dentro de uma área de preservação ambiental cercada pela vegetação do Cerrado, um dos biomas mais importantes do país.

A temperatura constante das águas favorece o banho em qualquer estação do ano e cria um ambiente propício para atividades de ecoturismo.

Trilhas, observação da fauna e da flora, além de passeios em rios e áreas verdes, complementam a experiência dos visitantes que buscam contato com a natureza.

Turismo em crescimento

Mesmo sendo um município de pequeno porte, Rio Quente recebe milhares de turistas anualmente, movimentando hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio local.

A combinação entre águas termais, paisagens naturais e infraestrutura voltada ao turismo transformou a cidade em uma referência nacional para quem procura descanso e lazer.

O município também investe na preservação de seus recursos naturais, garantindo que o patrimônio ambiental continue sendo o principal atrativo para moradores e visitantes.

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