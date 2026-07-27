Como aumentar a pressão do chuveiro sem precisar comprar outro e trocar a instalação, segundo encanadores

Em muitos casos, uma pequena manutenção resolve a perda de aquecimento sem necessidade de comprar um chuveiro novo

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Dp Elétrica)

Se o chuveiro demora para aquecer ou a água permanece apenas morna, o problema nem sempre está no aparelho.

Segundo técnicos, um dos defeitos mais comuns é o desgaste da resistência, peça responsável por aquecer a água. A substituição costuma ser simples, tem baixo custo e pode fazer o chuveiro voltar a funcionar normalmente.

A resistência é o componente que transforma energia elétrica em calor. Com o uso contínuo, ela pode perder eficiência ou até apresentar pequenas rupturas, reduzindo a capacidade de aquecimento mesmo antes de queimar completamente.

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Quando isso acontece, é comum perceber que a água não esquenta como antes, principalmente nos dias mais frios ou quando o chuveiro está na posição de temperatura máxima.

Antes de trocar a peça, é importante desligar o disjuntor que alimenta o chuveiro para evitar acidentes. Em seguida, basta abrir o equipamento, retirar a resistência antiga e instalar outra compatível com o modelo, respeitando também a tensão elétrica (127 V ou 220 V) e a potência indicada pelo fabricante.

Os técnicos alertam que utilizar uma resistência incompatível pode comprometer o funcionamento do chuveiro e até reduzir sua vida útil. Por isso, o ideal é adquirir sempre uma peça original ou recomendada pelo fabricante.

Além da resistência, também vale verificar se há mau contato nos terminais elétricos ou acúmulo de sujeira no espalhador, fatores que podem interferir no desempenho do equipamento.

Caso a troca da resistência não resolva o problema, o defeito pode estar na instalação elétrica ou na própria rede de alimentação da residência. Nessa situação, a orientação é procurar um eletricista qualificado para realizar uma avaliação.

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