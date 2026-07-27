Crianças e adultos de Anápolis já podem se matricular em aulas gratuitas de Fit Dance e Balé; confira horários
Há turmas disponíveis em três locais e quatro turnos diferentes
A Prefeitura de Anápolis está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Fit Dance e Balé, oferecidas por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Interessados têm até o dia 07 de agosto para se candidatar, exclusivamente por meio de um formulário online. As turmas começam no dia 10 de agosto, e acontecem em três pontos da cidade.
Além das opções de horários para adultos, há como novidade a criação de turmas de Fit Dance Kids, destinadas a crianças de dois a 12 anos, e de Balé Infantil para iniciantes, voltadas a crianças de seis a 10 anos.
Confira turmas:
A primeira opção é no CRAS Leste II, no Conjunto Habitacional Filostro Machado, que oferece aulas de Fit Dance nas segundas e quartas-feiras.
Adultos podem se matricular nos horários de 08h30 às 09h30 ou de 14h30 às 15h30. Já crianças de dois a 12 anos podem se inscrever das 09h30 às 10h ou das 15h30 às 16h.
A segunda alternativa é no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), que fica na Praça Sol Nascente, no Jardim Alvorada, onde também há turmas para Fit Dance, mas nas terças e quintas-feiras.
As aulas para adultos vão das 08h10 às 09h10 ou das 16h30 às 17h30. Já para crianças de dois a 12 anos, há opção das 09h20 às 09h50 ou das 16h às 16h30.
Por fim, também acontecem aulas no Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, na Rua 5, no Boa Vista. As turmas de Fit Dance acontecem nas sextas-feiras, com opções para adultos das 08h às 09h e das 11h às 12h.
Já as classes para Balé Infantil, para iniciantes de seis a 10 anos, são oferecidas nas terças e quintas-feiras, das 08h às 08h50 e das 14h às 14h50.
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